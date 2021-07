Zum zehnten Mal klingen beim Wertinger Gitarrenfestival die Saiten

Für die besondere Ausgabe des Wertinger Gitarrenfestivals haben zahlreiche Stars der internationalen Musikszene zugesagt. Am Freitag geht´s los.

Die Saiten klingen wieder: Mit Schulkonzerten, zwei Open-Air-Konzertabenden im Wertinger Schlossgraben sowie Workshops für Gitarristinnen und Gitarristen aller Altersstufen startet am ersten Juliwochenende das 10. Internationale Gitarrenfestival Wertingen. Am Freitag, 2. Juli, finden an drei Wertinger Schulen Konzerte im kleinen Rahmen für Schülerinnen und Schüler statt. Außerdem startet im Schullandheim Bliensbach das Workshop-Wochenende, an dem Künstlerinnen und Künstler des Gitarrenfestivals gemeinsam mit Fans und Freunden der Gitarre ein Wochenende gemeinsam musizieren.

Die Guitar Night im Wertinger Schlossgraben ist eines der Highlights

Am Samstag, 3. Juli, findet dann ab 20 Uhr als Open-Air-Konzert im Wertinger Schlossgraben die Guitar Night als eines der Highlights des Festivals statt. Bei der Guitar Night tritt zum einen Adam Rafferty auf. Er repräsentiert die Fingerstyle-Gitarre in höchster Perfektion. In New York gilt er als Shootingstar der Jazzszene, der „Fingerstylegemeinde“ ist er insbesondere durch seine ausgefeilten Instrumental-Arrangements von Stevie-Wonder- oder Michael-Jackson-Songs bekannt geworden. Weitere Stars der Guitar Night sind der bulgarische Gitarrist Atanas Ourkouzounov zusammen mit der japanischen Flötistin Mie Ogura. Sie zelebrieren ungewöhnliche Klänge von fernöstlicher Musik über Klassik und Jazz und versetzen das Publikum in Welten und Orte, die aktuell noch sehr fern erscheinen. Im Rahmen des „Rising-Stars-Konzerts“ am Sonntag, 4. Juli, ab 18.30 Uhr, tritt ebenfalls im Wertinger Schlossgraben die italienische Klassik-Gitarristin Giulia Ballaré, Preisträgerin international renommierter Gitarrenwettbewerbe, auf.

Bei schlechtem Wetter steht das stillgelegte Kino zur Verfügung

Die Konzerte finden im Schlossgraben Wertingen statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Bei schlechtem Wetter steht das stillgelegte, nostalgische Wertinger Kino als Ausweichspielstätte zur Verfügung. Für das Festival kann ein begrenztes Kartenkontingent über die Website www.gitarrenfestivalwertingen.de vorab reserviert werden. Diese Tickets gelten dann auch bei schlechtem Wetter für das Kino als Ausweichspielstätte. Ansonsten gibt es Tickets an der Abendkasse.

Für alle Konzerte gilt ein Corona-Schutzkonzept. Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort: Kontaktnachverfolgung über Corona-App, Luca-App oder Hinterlegung von Kontaktdaten. FFP2-Maskenpflicht, kann am Sitzplatz abgenommen werden. Im Juli und August sind vier weitere Open-Air-Konzerte im Schlossgraben geplant. Informationen und Tickets gibt es unter www.gitarrenfestivalwertingen.de

Die geplanten Konzerte des 10. Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen sind:

