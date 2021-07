Wertingen

vor 33 Min.

Zusammen mehr verdienen: Wertinger gründet exklusives Unternehmensnetzwerk

Plus Der Unternehmer Herbert Diepold will in Wertingen ein Unternehmensnetzwerk aufbauen. Dabei sollen mehr Aufträge für die Netzwerkpartner herausspringen. Warum nicht jeder Mitglied werden kann.

Von Dominik Bunk

Herbert Diepold ist der Geschäftsführer von TAF-Services Objektbetreuung in Wertingen. Seine Aufgabenfelder reichen dabei vom Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Hausmeistertätigkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen