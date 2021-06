Wertingen

Zusammenhalt „ist der „Hammer“

Viel Wasser bekam auch das Geschäft „Los Sparos“ in Wertingen ab.

Plus Wie die Folgen des Unwetters für produzierende Betriebe in Wertingen aussehen.

Von Elli Höchstätter

Das Wasser stand in den Kellern und weiteren Räumen, aber es habe keinen Produktionsausfall in den Firmen wie beispielsweise Schüco gegeben. Dieses Fazit zieht Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier nach dem Unwetter hinsichtlich der produzierenden Betriebe und Firmen in der Zusamstadt.

