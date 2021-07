Wertingen

05.07.2021

Zwei Wertinger Nachbarn - ein Hochwasserproblem?

Plus Siegfried Helmschrott leitet bei Starkregen das Wasser im Garten ab. Sein Nachbar meint, das wiederum flute die Keller und Gärten der Nachbarn. Nun mahnt Helmschott wiederum deren Eigenverantwortung zum Handeln an.

Von Berthold Veh

Das System des Gottmannshofeners Siegfried Helmschrott, bei extremen Wetterlagen Wasser im eigenen Garten abzuleiten, war Thema des Artikels „Überschwemmte Nachbarschaft“ in unserer Zeitung. Nachbar Karl Färber äußerte sich dabei zur Situation am Geißberg in Gottmannshofen und kritisierte, dieses System führe dazu, „dass bei uns die Gärten und Keller überlaufen“. Siegfried Helmschrott sieht sich nach dem jüngsten Bericht zu einer Stellungnahme veranlasst und widerspricht dieser Aussage vehement. Die Problematik der Hanglage sei von jeher bekannt.

