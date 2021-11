Zwei Wertinger spielen mit Spitzenmusikern in Lübeck

Plus Stephan Gerblinger und Andreas Lipp sind in ihrem Traumberuf angekommen

Stephan Gerblinger aus Geratshofen (Soloposaune) und Andreas Lipp aus Wertingen (Soloklarinette) sind inzwischen Kollegen im „Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck“, einem der traditionsreichen und herausragenden Klangkörper des Landes.