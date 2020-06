vor 48 Min.

Wertingen arbeitet mit Hochdruck in Richtung Freibad-Öffnung

Plus Bürgermeister Lehmeier stellt einen konkreten Termin in Aussicht. Eines will er in Wertingen anders als in den meisten anderen Städten machen.

Von birgit Alexandra hassan

„Wir werden das Freibad Wertingen dieses Jahr öffnen.“ Das konnte Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier am Montag definitiv sagen. Wenn im Moment auch noch die letzten Details zu klären sind, lässt er im Gespräch mit unserer Zeitung bereits anklingen, wie der Badebetrieb aussehen könnte.

Am kommenden Freitag wird sich der Bürgermeister mit Bademeisterin und Betriebshofchef zusammensetzen und klare Entscheidungen treffen. Eine davon wird der konkrete Öffnungstermin sein. Lehmeier stellt als Ziel Ende Juni in Aussicht. Im Juli gelte es dann, mit dem ausgearbeiteten Konzept Erfahrungen zu sammeln und es entsprechend zu verändern, um die Nachfrage in den großen Sommerferien möglichst gut abdecken zu können.

In Wertingen Tageskarten anbieten

„Gerecht wird’s nie“, mutmaßt Willy Lehmeier, „nicht alle werden zu ihrem Badevergnügen kommen.“ Denn klar ist, dass nur eine stark reduzierte Anzahl von Menschen das Bad besuchen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Bädern überlegt man in Wertingen allerdings, Tageskarten anzubieten und diese auch am Kassenhäuschen vor Ort zu verkaufen. Über ein Parkleitsystem soll bereits vor dem Aussteigen aus dem Auto erkennbar sein, ob noch Platz im Schwimmbad vorhanden ist. Dem Bürgermeister liegt daran, hier möglichst gute logistische Lösungen zu finden, um Ärger zu vermeiden.

Einen Blick erfordert zudem die Personalsituation. „Die Hygienevorschriften erfordern mehr Menschen als wir in petto haben“, sagt Bürgermeister Lehmeier und spricht hier sowohl den Aufsichts- und Ordnungsdienst als auch verstärktes Reinigungspersonal für die Duschen und Toiletten an. Beim Hygienebereich denkt Lehmeier an Firmen, die normalerweise Großveranstaltungen managen. Da diese zumindest bis Ende August abgesagt sind, vermutet der Bürgermeister, hier Personal zu finden.

Unterstützung aus Buttenwiesen anfragen

Bei der Wasserwacht hoffen die Wertinger auf Unterstützung aus der Nachbargemeinde Buttenwiesen. Wie berichtet, hat man sich im Rathaus Buttenwiesen dafür entschieden, auf eine Öffnung des Freibades zu verzichten und stattdessen dieses Jahr die Chance zu ergreifen, das Funktionsgebäude zu sanieren.

Entschieden werden soll am Freitag in Wertingen auch darüber, ob der Sprungturm dieses Jahr eventuell ganz geschlossen bleiben muss und inwiefern man Schwimmkurse anbieten kann. „Wir arbeiten unter Hochdruck“, gibt der Wertinger Bürgermeister zu verstehen, „um für unser kleines, feines Bad unter Corona eine gute Lösung hinzubekommen.“ Einen Badebetrieb, wie ihn die meisten kennen und sich vielleicht auch wünschen, werde es allerdings nicht geben, signalisiert Lehmeier bereits jetzt: „Er wird auf jeden Fall von starken Einschränkungen geprägt sein.“

Eindrücke in Dillingen sammeln

Bis Freitag wird sich Wertingens Bademeisterin Silke Schirrmacher im Eichwaldbad in Dillingen, das bereits diesen Montag öffnete, umschauen und Eindrücke sammeln. Wichtig ist für Lehmeier, flexibel zu bleiben, sich sowohl den jeweiligen Vorgaben der „hohen Politik“ anzupassen als auch entsprechend der eigenen gesammelten Erfahrungen nachzusteuern.

Nichtsdestotrotz müsse man sich irgendwann für ein Konzept entscheiden und anlaufen lassen. „Dann schauen wir, wie’s funktioniert“, so Lehmeier. Einen Punkt, gesteht der Bürgermeister, schaue er sich derzeit gar nicht an: die Kosten. „Sonst müssten wir das Freibad ganz klar zulassen.“

