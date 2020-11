13:25 Uhr

Wertingen heißt erstmals den Bischof willkommen

Zu einem ersten Besuch als Bischof war Dr. Bertram Meier (Mitte) am Vorabend des St. Martinsfestes in die Wertinger Martinskirche gekommen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Fabian Braun (rechts) begrüßte den Gast aus Augsburg.

Plus Bertram Meier feiert den Gottesdienst am Vorabend des Patronatsfestes. Der Bischofskuchen muss warten

Von Anton Stegmair

Es war das erste Mal, dass Bertram Meier als Bischof nach Wertingen kam. Die Martinskirche war deshalb voll – natürlich unter Corona-Abstandsbedingungen – und alle Gottesdienstbesucher trugen einen Mund-Nasenschutz. Der Bischof kam am Vorabend Martinfestes. Der Heilige ist der Namenspatron der Kirche.

Bischof Meier schaut sich in Wertingen die Osterkerze an

Neben der Feier des Namensfestes wollte Bischof Meier auch die Osterkerze in Augenschein nehmen, die von Cornelius Brandelik gestaltet wurde. Sie zeigt den ersten Teil des lateinischen Spruches, den sich Bischof Bertram für seinen Bischofsdienst ausgewählt hatte: „Vox verbi“ (Stimme des Wortes). Der zweite Teil lautet: „Vas gratiae“ (Schale der Gnade).

Sichtlich erfreut begrüßte der Bischof vor dem Gottesdienst den Künstler mit seiner Frau Karin und überreichte ihm ein kleines Präsent zum Dank und zur Erinnerung. Begleitet wurde der einfache, aber doch feierliche Gottesdienst musikalisch von Tobias Schmidt und Pamela Putz.

Dass er „Stimme des Wortes“ zu sein als eine zentrale Aufgabe für seinen Dienst ansehe, erläuterte der geistliche Oberhirte des Bistums Augsburg in seiner kurzweiligen Predigt. Es gehe darum, den Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten das Wort Gottes auszulegen, um zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Mit Einbezug der Gläubigen erinnerte er zunächst an den Lebensweg des Heiligen Martins. Er lebte das Wort Gottes so überzeugend, dass er bis heute auf der ganzen Welt nicht vergessen sei. Das Wort müsse aber immer auch Wirklichkeit werden. Die Hinwendung zum Armen, sei für ihn durch die Darstellung der Statue des Heiligen vor dem Wertinger Altar wieder neu bewusst geworden. Gott gehe auf den Menschen zu, nicht von oben herab, sondern von Angesicht zu Angesicht in seinem Sohn Jesus. Besonders aber gehe es ihm um die „am Rande“ der Gesellschaft und des Lebens.

Bischof wird eingeladen, mal wieder nach Wertingen zu kommen

Noch ganz lebendig erinnerte sich der Gast aus Augsburg an die vorigen Besuche zur Firmung und auch zur Segnung der Glocke auf dem Friedhof. Mit einem kleinen Präsent dankte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Fabian Braun dem Bischof für sein Kommen und für die gemeinsame Feier der Eucharistie. Zugleich sprach er die Einladung aus, nochmals ins „Städtle“ zu kommen, wenn wieder ein großes Fest möglich sei. Dann gäbe es auch den berühmten „Bischofskuchen“ aus dem Hause Madlon.

Im Anschluss an den Gottesdienst trug sich der hohe Gast - Corona geschuldet - gleich in der Pfarrkirche ins Goldene Buch der Stadt ein. Bürgermeister Willy Lehmeier überbrachte als Stadtoberhaupt die Grüße der Stadt und dankte ihm für die stets gute Zusammenarbeit von Kirche und Kommune am Ort. Es gäbe viele gemeinsame Themen, die nur gemeinsam bearbeitet werden könnten.

Ein für den Anschluss geplanter Empfang für den Bischof musste abgesagt werden.

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen