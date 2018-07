Wertingen kann ein Zeichen setzen

Wir brauchen auch in der Region Windkraftanlagen.

Die Argumente aus dem konservativen Teil des Stadtrats klingen ehrenwert: Bürger schützen vor dem Lärm, die Landschaft schützen vor der Verschandelung, die Macht behalten gegenüber den Investoren. Bei manchem merkt man deutlich den Druck aus der Bevölkerung. Klar, sie sind gewählt, um auf die Sorgen der Bürger einzugehen und für deren Rechte im Stadtrat einzustehen. Beim Thema Windkraft gibt es zumindest einige Wertinger, die ihren Unmut offensiv äußern und sich Gehör verschaffen.

Für die Stadträte muss man Verständnis haben, kein ehrenamtlicher Stadtrat will es sich mit seinen Mitbürgern, seinen Nachbarn verderben. Doch bei der Windkraft braucht es Gestalter, die Zuversicht vermitteln. Bei den ängstlich wirkenden Konservativen werden einzelne Interessen überbewertet und das größere Ziel aus dem Blick verloren.

Das bürgerliche Lager wirkt großteils unreflektiert auf stramm konservativer CSU-Linie. Es scheint die Furcht umzugehen, als Abweichler ausgegrenzt zu werden. Kein kritisches Wort etwa darüber, dass der Rest Deutschlands ohne die Sonderbehandlung 10-H auskommen muss. Teilweise gleitet die Argumentation in puren Populismus ab. Da wird beispielsweise impliziert, dass die Gegenseite den Bürgern, die nahe an einem Windrad leben müssten, weniger „Wert“ zumisst.

Auf dem Weg des Ausbaus der Windkraft müssen die Bürger informiert und beteiligt werden, keine Frage – etwa durch vergünstigte Preise bei dem „in der Nachbarschaft“ produzierten Strom. Hier gibt es viele Ideen und guten Willen aus dem Stadtrat. Doch so sehr die Bürger legitime Interessen äußern und sich von Skeptikern vertreten lassen dürfen, so sollten viele auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Windräder sind leise, im „schlimmsten“ Fall von 800 Metern Abstand handelt es sich lediglich um ein gedämpftes Hintergrundrauschen. Unstrittig ist, dass sie hässlich sind. Aber Opfer werden wir alle bringen müssen, auch in Wertingen. Nur so werden wir unseren Kindern eine Welt und ein Zusamtal hinterlassen können, wo sie zufrieden alt werden können. Wir können nicht den Ausstieg aus der Kohle haben, den Ausstieg aus der Kernkraft, einen luxuriösen Lebensstil mit allerlei energiefressenden Geräten – und dann verlangen, dass dieser viele, bitteschön „saubere“ Strom, wo anders produziert wird.

Um den Ausbau der regenerativen Energien voran zu treiben, muss Wertingen ein Zeichen setzen. Nur so kann eins ins andere greifen, können sinnvolle Strukturen entstehen. Eine Einführung der 10-H-Regelung wäre ein klares Zeichen dafür, dass Windkraftinvestoren hier nicht willkommen sind.

