Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer blickt auf 25 Jahre Priesterleben zurück

Plus Vor zweieinhalb Jahrzehnten begann für Rupert Ostermayer als Diakon sein Weg als Priester.

Von Birgit Hassan

Heute vor 25 Jahren hat Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer auf dem Weg zum Priesterberuf die Diakonenweihe empfangen. Bei der Abendmesse will er am heutigen Dienstag mit einigen seiner Kursmitbrüdern an seine Anfänge als Priester erinnern.

Auf der Homepage der Wertinger Pfarreiengemeinschaft gewährt der Wertinger Stadtpfarrer bereits einen kleinen Einblick in sein persönliches Erleben des Tages. So begann der Tag damals mit dem Schrecken, dass seine Eltern bei der Anfahrt zum Weihegottesdienst einen Autounfall hatten – „Gott sei Dank aber keinen Personenschaden“. Am nächsten Tag beim Empfang in seinem Heimatort Wörleschwang habe es dicke Schneeflocken geschneit.

Stadtpfarrer Rupert Ostermaye ist dankbar

In Dankbarkeit blickt Pfarrer Ostermayer auf die 25 Jahre und deren Anfang zurück. Mit der Weihe zum Diakon habe er bereits all jene Versprechen abgelegt, die später auch zum Priester gehören – unter anderem den Gehorsam und die Ehelosigkeit. Wie bei einer kirchlichen Eheschließung könne man nur versprechen, „was man in diesem Moment aus seinem Herzen heraus bedenken, überblicken und hingeben kann“. Umso dankbarer zeigt sich Ostermayer, dass er mit einer „guten Grundstimmung“ auf die vergangenen 25 Jahre zurückschauen kann.

Am heutigen Jubiläumstag findet um 18.30 Uhr eine feierliche Abendmesse in der Stadtpfarrkirche Wertingen statt.

Pfarrer Ostermayer ist seit Oktober 2010 Stadtpfarrer in Wertingen und kam als Nachfolger von Pfarrer Ludwig Michale in die Zusamstadt.

