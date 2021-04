vor 19 Min.

Wertingens Webseite bekommt ein großes Update

Plus Der Internet-Auftritt der Stadt soll an die modernen Gegebenheiten angepasst werden. Neu ist auch ein Imagefilm.

Von Benjamin Reif

Die Aufrufe für die Webseite der Stadt Wertingen kommen mittlerweile nicht mehr hauptsächlich von stationären PCs, sondern von Smartphones und Tablets, sagte Wertingens Geschäftsführer Dieter Nägele in der Stadtratssitzung am Mittwoch. Deshalb sei es an der Zeit, nach zehn Jahren den Internetauftritt der Stadt zu modernisieren und an diese neuen Anforderungen anzupassen.

