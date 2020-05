vor 2 Min.

Wertinger Familienbüro öffnet wieder

Ab sofort sind persönliche Beratungsgespräche möglich. Was dafür zu beachten ist

Ab sofort bietet die St. Gregor-Jugendhilfe im Familienbüro in Wertingen auch wieder persönliche Beratungsgespräche an. Nachdem in den vergangenen Wochen zum Schutz aller Beteiligten Kontakte überwiegend nur telefonisch möglich waren, kann das Familienbüro ab dieser Woche begrenzt wieder öffnen. „Nun können wir unsere Klienten auch wieder persönlich beraten“, freut sich Julia Unger.

Die Sozialpädagogin erläutert, wie die Hygieneempfehlungen umgesetzt werden: Besucher können nach Betreten des Hauses als Erstes die Hände waschen. Beraten wird mit ausreichend Abstand unter der Vorgabe, dass beide Seiten eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen oder ein Spuckschutz aufgestellt wird.

Im Anschluss an die Beratung werden Tische, Stuhllehnen und Türklinken gereinigt und der Raum gut gelüftet, bevor die nächste Beratung stattfindet. Termine werden mit größerem zeitlichen Abstand vergeben, sodass die Besucher möglichst wenig Kontakt untereinander haben.

Julia Unger hofft, dass so eine weitere Unterstützungsmöglichkeit für Eltern und Familien angeboten werden kann, die in den vergangenen Wochen so vieles allein zu Hause bewältigen mussten. Wer telefonische Beratung vorzieht, könne das selbstverständlich auch weiterhin in Anspruch nehmen, statt in das Familienbüro zu kommen. Wie gewohnt sollten Beratungstermine vorab unter Telefon 01590 4987 236 vereinbart werden. (pm)

Themen folgen