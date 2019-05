12:51 Uhr

Wertinger Freibad: Freier Eintritt zum Saisonstart

Die Vorbereitungen laufen: Ab dem Samstag, 18. Mai, ist wieder Badespaß im Wertinger Freibad garantiert. Jahreskarten können ab dem kommenden Montag im Bürgerbüro in Wertingen gekauft werden.

Schwimmer können sich freuen, denn das Wertinger Freibad startet am Samstag, 18. Mai, in die diesjährige Badesaison. Das Personal des Freibades und des Betriebshofes bringen bis zu diesem Tag das Schwimmbecken, das Kinderbecken und die Außenanlagen auf Vordermann. Auch der Sportbereich mit Beachvolleyballfeld, zwei Tischtennisplatten, Fußballtor und Basketballfeld steht den Badegästen dann wieder zur Verfügung.

Gäste sollen sich ein Bild über die gepflegten Anlagen machen

Am Eröffnungstag gilt zudem, wie die Stadt Wertingen mitteilt, freier Eintritt für alle Besucher. „Damit wollen wir die Gäste einladen, sich ein Bild über das schön gelegene Gelände zu machen und die gepflegten Anlagen zu nutzen“, teilt Bürgermeister Willy Lehmeier mit.

Der Kiosk werde weiterhin vom bisherigen Pächter betrieben. Er will laut Pressemitteilung mit seiner Mannschaft wieder mit einem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Badegäste und Besucher sorgen.

Täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet

Das Bad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter sind die Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung kann unter Telefon 08272/2375 nachgefragt werden, ob das Bad geöffnet ist.

Wo es die Karten gibt

Die Eintrittspreise bleiben auch in diesem Jahr unverändert, informiert die Stadtverwaltung. Die Jahreskarten können ab Montag, 6. Mai, im Bürgerbüro (Zimmer 009) im ehemaligen Amtsgericht, Schulstraße 10, während der allgemeinen Öffnungszeiten gekauft werden. Die Tages- und Zehnerkarten sind weiterhin nur an der Tageskasse im Freibad erhältlich. Das Hallenbad Wertingen ist dann am Freitag, 17. Mai, zum letzten Mal geöffnet. (wz)

