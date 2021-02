08:00 Uhr

Wertinger Grüne kritisieren Stil der Diskussion

Der Bitte, die Wortbeiträge im Hinblick auf Corona kurz und bündig zu halten, seien die anderen Fraktionen im Stadtrat nicht nachgekommen

Verwunderung löste die Debatte über das Bürgerbegehren und Ratsbegehren am vergangenen Mittwoch im Stadtrat bei der Fraktion der Wertinger Grünen aus. Verwunderung deshalb, weil – entgegen der Bitte von Verwaltung und Bürgermeister Willy Lehmeier, sich mit Stellungnahmen coronabedingt kurz und knapp zu halten– dennoch etliche Wortmeldungen ausführlich ausgefallen seien, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Vor allem in der CSU scheinen nach Beobachtung der Grünen-Fraktion „die Nerven blank zu liegen“. Wie anders wäre sonst nach „personellen Kapriolen“ die „populistische Argumentation der CSU“ zu verstehen, die im Ratsbegehren ein „Werfen mit Nebelkerzen“ und eine „Mogelpackung“ (Johann Bröll) sahen.

Grüne: Wertinger CSU-Stadtrat spricht von Abbau des Krankenhauses

In selten aufgebrachter Leidenschaft malte auch der dienstälteste CSU-Stadtrat Josef Stuhler den Teufel an die Wand und sprach davon, dass der Abbau des Krankenhauses Wertingen schon begonnen habe. Wortbeiträge, die laut Pressemitteilung nicht dazu dienen, das Krankenhauspersonal zu unterstützen und das Thema zielführend zu betrachten.

Geschickt habe auch Peter Seefried die Bühne genutzt, um dem Stadtrat genussvoll eine Lektion in der Pflege der freien Rede zu erteilen. Darauf habe der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Peter Hurler, angesichts der Corona-Situation „bewusst verzichtet“, um in Kürze den Standpunkt der Wertinger Grünen zu erklären. Es entspreche dem Demokratieverständnis der Grünen, so Hurler, sich aktiv und konstruktiv in Entscheidungsprozesse einzubringen.

Wertinger Grüne wollen sich mit Bürgern auseinandersetzen

Im Fall des nun vorliegenden Bürgerbegehrens sei die Grünen-Fraktion jedoch der Auffassung, dass es den vom Stadtrat auch mit grünen Stimmen beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan konterkariert. Denn dieser Bebauungsplan gebe durchaus die Chance, die Bürger zu beteiligen, ihre Anliegen Punkt für Punkt abzuarbeiten, abzuwägen und zu klären. Den Grünen sei es ernst, sich mit den zum Bau des Ärztehauses vorhandenen Bedenken der Bürger auseinanderzusetzen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, auf den sich das Ratsbegehren stützt, gehe jedoch mehr als der Bürgerentscheid auf die sachlichen Gegebenheiten ein. Der Standort des für Wertingen dringend notwendigen Ärztehauses am Ebersberg in Krankenhausnähe mache dabei Sinn im Rahmen eines Gesamtkonzepts.

Den Wertinger Grünen-Stadträten gehe es um die zukunftsträchtige Fortentwicklung der Kreiskliniken und dabei besonders um die Stärkung des Standortes Wertingen, der sich in einer veränderten Krankenhausstruktur unter Beibehaltung einer Grundversorgung behaupten müsse. (pm)

