vor 9 Min.

Wertinger Grundbesitzer stehen in den Startlöchern

Zwölf Häuslebauer warten. Erschließung am Wertinger „Eisenbach“ hat begonnen.

Für zwölf Bauherren ist dieser Aprilanfang ein guter Start in einen neuen Lebensabschnitt. Sie haben die begehrten Grundstücke in Wertingens Nordwesten „Am Eisenbach“ gekauft und warten nun darauf, dass dort die jetzt begonnenen Erschließungsarbeiten zügig abgeschlossen werden. „Voraussichtlich im Herbst dürfte es dann für die zwölf Eigentümer der Grundstücke losgehen“, sagt Stadtbaumeister Anton Fink. 750000 Euro investiert die Stadt in diesen zweiten Bauabschnitt in dem Areal „Am Eisenbach“, welches westlich entlang der Einsteinallee verläuft.

Die Fläche wurde in drei Abschnitte eingeteilt. Insgesamt habe die Stadt in diesem Gebiet rund 50 Bauplätze zu vergeben, so Fink. Nun startete das Nördlinger Bauunternehmen Carl Heuchel mit den Erdarbeiten für die Zufahrtsstraße und der Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens. Laut Bauleiter Bastian Schneider geht es dann mit den Kanalarbeiten weiter. „Später folgen die Wasserleitungen sowie Gas, Strom und die erforderlichen Telekomkabel.“ Bis Herbst wolle man auch mit dem Straßenbau fertig sein. Über den Bebauungsplan äußert sich Fink entspannt: „Was die Gestaltung der Dächer anbelangt, sind wir recht großzügig, gibt es wenig Vorgaben seitens der Stadt; was wir vorgeben, ist aber in jedem Fall die Höhe der Häuser.“ Tatsächlich sind im angrenzenden ersten Bauabschnitt viele Hausformen und Hausdächer zu sehen. (pm)

Themen Folgen