Wertinger Gymnasiasten besser als im Vorjahr und im Landesdurchschnitt

Plus Einmal gab es die Traumnote 1,0. Die Abschlussfeier am Wertinger Gymnasium war dieses Mal in vier Blöcke aufgeteilt. Schulleiter Bernhard Hof wird die Feier aus mehreren Gründen besonders in Erinnerung bleiben.

Von Brigitte Bunk

Ein Stein fällt Schulleiter Bernhard Hof vom Herzen, als er die Abiturfeier am Gymnasium Wertingen eröffnet: „Trotz widrigster Corona-Bedingungen hat letzten Endes alles einigermaßen reibungslos funktioniert.“ Er freute sich mit den Eltern, dass deren Kinder ein „vollwertiges Abiturzeugnis“ bekommen. Carolin Friedl sogar mit der Traumnote 1,0. Dicht gefolgt von Sophie Wild mit 1,1, Sara Rosenwirth mit 1,2 sowie Marion Kleinle und Maurice Meyer gleichauf mit 1,3.

Eine Phase beispielloser Veränderungen

An alle Absolventen richtet Schulleiter Hof sein Lob: „Sie haben Ihr Abitur in einer Phase beispielloser Veränderungen gemacht, die sich in atemberaubender Geschwindigkeit vollzogen haben und immer noch vollziehen.“ Viermal sprach Hof diese Worte am Freitagnachmittag. Im Stundentakt verabschiedete er mit den Oberstufenkoordinatoren Christian Trs und Elke Wörle jeweils einen Teil der 85 Absolventen, die von zwei Angehörigen begleitet werden durften.

Während das Schulteam jedes Mal dabei war, wechseln sich die Ehrengäste ab. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier erklärt den Schulabgängern: „Wir brauchen Sie, weil Sie unsere Zukunft gestalten, übernehmen Sie Verantwortung.“ Und er regt an, eventuell bei einem Praktikum in einer Firma auszutesten, welchen Beruf sie wählen könnten. Bei Feier zwei blickt Landrat Leo Schrell auf die Zeit der Schulschließung zurück: „Viele aus Ihrer Schulfamilie bestätigen mir, dass trotz des wochenlangen digitalen Notfallbetriebs noch kein Jahrgang vor Ihnen mit so hohem qualitativem Standard auf die Abiturprüfungen vorbereitet worden ist.“ Auch von ihm gibt es ein großes Lob: „Sie haben sowohl die digitale Durststrecke als auch den schulischen Countdown auf die Abi-Prüfungen Ende April bravourös gemeistert.“ Der stellvertretende Augsburger Landrat Dr. Michael Higl beglückwünscht die Abiturienten ebenso wie Elternbeiratsvorsitzende Sandra Petter, die evangelische Pfarrerin Ingrid Rehner und ihr katholischer Kollege Pfarrer Rupert Ostermayer, welche ihnen auch den Segen Gottes mit auf den Weg geben.

Wertinger Schüler besonders gut

Laut Schulleiter Hof sei das Abitur mit einem Durchschnitt von 2,26 am Wertinger Gymnasium in diesem Jahr besser ausgefallen als im Vorjahr und geringfügig besser als im Landesdurchschnitt. Er freut sich, dass die Schüler Selbstverantwortung und Mündigkeit gezeigt, Regeln verstanden und eingehalten und damit auch für ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler ein positives Beispiel abgegeben haben. So verlassen sie auch nach der Abschlussrede durch die stellvertretende Schulleiterin Barbara Meyer die Pausenhalle nach hinten, bevor von vorne die nächsten kommen.

Corona wirbelt auch die Pläne der Schulbesten durcheinander. Eigentlich wollte Carolin Friedl ein Jahr freiwillig in Ecuador arbeiten. Stattdessen fängt sie jetzt direkt mit ihrem Physik-Studium an der Technischen Universität in München an. Doch bevor sie das Höchstalter 28 erreicht hat, möchte sie das Jahr in Ecuador noch durchziehen.

Kein Abiball in Wertingen

Auf die Frage nach dem Abiball erklärt die Abiturientin Laura Vogler: „Der darf nicht stattfinden.“ Ob er nachgeholt werden kann, sei fraglich. Allein aus organisatorischen Gründen sieht Annika Wiedemann hierfür wenig Chancen.

Schulleiter Hof wird die konzentrierte und dichte Atmosphäre von seiner letzten Abiturfeier besonders in Erinnerung bleiben. Es ist gleichzeitig seine letzte Abschlussfeier. Der künftige Ruheständler zeigt sich sehr froh, dass alles so, wie es in der eingeschränkten Form möglich war, geklappt hat. Und er hofft, dass die Feierstunden für alle Schulabgänger eine schöne Abrundung und einen würdigen Abschluss ihrer Schulzeit darstellten. Die Abiturverabschiedung sei immer – auch für den Schulleiter – etwas ganz Besonderes.

Mit nimmt Hof die ganz unterschiedlichen Blickwinkel der jungen Menschen auf ihre Schulzeit in ihren – in diesem Fall ja vier verschiedenen – Abiturreden.

