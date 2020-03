vor 52 Min.

Wertinger Hauswirtschafterinnen wollen mit der Zeit gehen

Der Hauswirtschaftliche Fachservice hat eine neue Führung: Monika Gundel löst Adelinde Bschorr ab. Welche Vision die neue Vorsitzende hat. Richtig spannend wurde es bei der Wahl zur Stellvertreterin.

Von Bärbel Schoen

Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Hauswirtschaftlichen Fachservice (HWF) gibt es eine Veränderung: Die Mitglieder des Landkreis-Vereins wählten eine neue Führungsmannschaft. Adelinde Bschorr aus Wengen hatte im Vorfeld bereits angekündigt, nicht mehr für den ersten Vorsitz zu kandidieren. So kam es am vergangenen Mittwochabend im Amt für Landwirtschaft in Wertingen während der Generalversammlung zu Neuwahlen. Die anwesenden Frauen wählten einstimmig Monika Gundel zu ihrer ersten Vorsitzenden.

Hohes Ansehen bei ihren Kolleginnen

Die Lauterbacherin, die 16 Jahre lang als Stellvertreterin Adelinde Bschorr unterstützte, genießt bei ihren Kolleginnen hohes Ansehen. Bei der Wahl der zweiten Vorsitzenden wurde es richtig spannend. Die beiden vorgeschlagenen Frauen – Christine Thierauf und Uli Lehmann – lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende votierten die Mitglieder mit nur einer Stimme Mehrheit für Uli Lehmann.

Dafür wurde die Krankenschwester Christine Thierauf zur neuen Schriftführerin ernannt. Sie löst Karin Wörner, eine der Mitbegründerinnen des HWF, ab. Im Vorstand verbleiben Herta Keis (Kassiererin) und Jutta Wemmer (Einsatzleitung).

Parallel zu den Veränderungen im Verein wird es den Informationen nach auch zu Veränderungen bei den Serviceleistungen und bei Abrechnungen kommen. Für „haushaltsnahe Serviceleistungen“ wurde der Stundenlohn ab 1. März erhöht. Dieser entspricht zwar noch nicht einer Handwerkerstunde, aber gehe in die richtige Richtung, hieß es.

Unterstützung für Haushalte im Landkreis

Der Dillinger HWF unterstützt Privathaushalte im Landkreis. Immer mehr gefragt sind ihre Dienste inzwischen auch bei Sozialeinsätzen im Haushalt dementer Personen und bei der Unterstützung pflegender Angehöriger. Insgesamt stieg die Anzahl geleisteter Stunden von 6282 (im Jahr 2018) auf 8635 im Jahr 2019. Allein für die AOK waren es 1855 Stunden. Die Leistungen sind in der Regel über die Pflegekassen abrechenbar, was nicht alle wissen, die Anspruch darauf hätten.

Die scheidende Vorsitzende Adelinde Bschorr appellierte, weiterhin den offenen und ehrlichen Austausch zu pflegen und Missstände anzusprechen. „Wir sind keine Reinigungsfrauen, sondern allesamt gut ausgebildete Fachkräfte“, rief sie in die Runde. Das Erfolgsrezept des HWF sei die maßgeschneiderte Dienstleistung.

Essverhalten hat sich verändert

Monika Gundel erzählte am Rande der Generalversammlung, wie sie den Verein in die Zukunft führen wolle: „Draußen hat sich die Welt verändert. Darauf müssen wir uns einstellen.“ In vielen Familien habe sich beispielsweise das Essverhalten verändert. „Heute gibt es oft Unverträglichkeiten. Wir müssen uns in der vegetarischen und veganen Küche auskennen.“ In immer mehr Haushalten reiche es nicht mehr, die Wäsche zu pflegen, sondern sie sollte möglichst in die Schränke geräumt werden.

Jeder Haushalt sei anders und jeder Mensch setze andere Prioritäten. „Manchmal hinterfrage ich meinen eigenen Perfektionismus“, schmunzelt die 51-Jährige. Seit 30 Jahren arbeitet sie in ihrem Beruf. Mit Freude, wie sie sagt. Mit 21 Jahren bekam sie als Jüngste ihren Meisterbrief. Bevor sie zum HWF kam, hatte sie vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Einrichtungen gesammelt. Sie arbeitete im Speisesaal der Diözese sowie in St. Ulrich. Bei Kolping in Donauwörth bildet sie Lehrlinge aus. Bis heute sitzt sie im Prüfungsausschuss.

Managerin, Reinigungsfrau und Gesellschafterin

Was macht Hauswirtschaft so interessant? „Mein Tätigkeitsfeld ist anspruchsvoll und vielseitig. Ich bin Managerin, Reinigungsfrau und Gesellschafterin“, so Gundel. Menschen zu versorgen und zu betreuen, sei eine erfüllende Tätigkeit. Mit Kreativität könne sie eine angenehme Atmosphäre schaffen. Zurzeit ist die Hauswirtschaftsmeisterin in 23 Haushalten im Landkreis Dillingen tätig. Mancher sei verwahrlost aufgrund von Krankheiten oder Gebrechlichkeit.

Die Zusammenarbeit des HWF mit den Pflegekassen werde in Zukunft stark zunehmen, ist sie überzeugt. Denn der Bevölkerungsanteil der Senioren wird in zehn Jahren bei 40 Prozent liegen. „Diese Menschen brauchen uns, wenn sie solange wie möglich zu Hause leben wollen.“

Jungen Frauen Mut machen

Monika Gundel will jungen Frauen Mut machen, beim HWF einzusteigen. Wenn die Politik Standards setzt, müssten Fachkräfte in der Hauswirtschaft nicht mehr in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen. Leider habe die Hauswirtschaft in unserer Gesellschaft einen niedrigen Stellenwert. Erst, wenn es zu Hause nicht mehr rund läuft, das Essen schlecht, die Wäsche schmutzig und die Möbel nicht richtig gepflegt sind, falle auf, wie bedeutend Hauswirtschaft ist. Gundel: „Unser Beruf hat wegen unserer Vielfalt Zukunft.“

