vor 23 Min.

Wertinger Kinofreunde treffen sich

Alle Interessenten sind heute Abend eingeladen zu kommen

Am kommenden Mittwoch, 11. März, treffen sich ab 19.30 Uhr die Wertinger Kinofreunde in der Eisdiele San Marco. Die Pläne für ein „Bürgerkino“ sollen an dem Abend konkretisiert werden.

Alle interessierten Wertinger können sich einbringen. Initiatorin Cornelia Burkard wird über das Kino-Event vom gestrigen Sonntag informieren, ebenso über die Resonanz der Unterschriftenaktion zum Erhalt des Wertinger Filmtheaters. (bäs)