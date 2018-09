vor 33 Min.

Wertinger Künstler malt das Leben in den Anden

Werkschau in Dillingen mit über 70 Bildern des Wertinger Künstler Manfred Nittbaur eröffnet

Von Horst von Weitershausen

Welchen Stellenwert Manfred Nittbaur als kunstschaffender Mensch im Landkreis Dillingen und darüber hinaus genießt, war bei seiner Vernissage zur Ausstellungseröffnung in der Dillinger Stadtgalerie in der Ludwigs-Kaserne zu sehen.

„Das Leben und die Träume in den Anden“ ist das Thema der außergewöhnlichen Werkschau mit über 70 Bildern mit Motiven aus Lateinamerika, zu deren Vernissage neben dem Schirmherrn, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, zahlreiche geladene Besucher erschienen waren. „Wir sind mit Recht stolz darauf, so renommierte Künstler wie Manfred Nittbaur unter uns zu haben“, sagte der Oberbürgermeister.

Daher sei es ihm ebenso wie den Verantwortlichen das Katholischen Akademiekreises Dillingen, Walter Ansbacher und René Brugger, ein wichtiges Anliegen, diese Ausstellung nach Dillingen geholt zu haben, um das kulturelle und künstlerische Leben in der Stadt einmal mehr zu bereichern.

Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Stadtgalerie Dillingen in der Ludwigkaserne, Schützenstraße 1e, ist bis 21. Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

