00:32 Uhr

Wertinger Marktsonntag entfällt

Kein Volksfest, kein Markt und kein verkaufsoffener Sonntag

In der kommenden Woche sollte das beliebte Wertinger Volksfest mit dem traditionellen Bieranstich beginnen. Doch in diesem Jahr musste dieses wegen der nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen in ein „Volksfest to go“ umgewandelt werden.

Auch der für Sonntag, 24. Mai, terminierte Frühjahrsmarkt, der jährlich tausende Besucher zum Bummeln in die Zusamstadt lockt, kann aus diesem Grund nicht stattfinden. Ebenso muss der verkaufsoffene Sonntag abgesagt werden, die Einzelhändler dürfen ihre Pforten laut Pressemitteilung dieses Jahr nicht öffnen.

Die Stadt Wertingen hofft, dass im kommenden Jahr der Frühsommer 2021 wie gewohnt mit dem Marktsonntag und mit dem Wertinger Volksfest im Städte Einzug halten kann. (pm)