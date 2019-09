19:00 Uhr

Wertinger Oktoberfest auf dem Wochenmarkt

Der Wochenmarkt in Wertingen stand diese Woche unter einem speziellen Thema. So sollten mehr Leute angezogen werden. Zunächst sah es nicht danach aus, dass das herbstliche Motto wirken würde.

Von Louisa Müller

Von der Decke des Wurststandes hängen blau-weiß karierte Wimpel und Brezen an Schnüren. Drumherum stehen Bierbänke und -tische, alle blau-weiß geschmückt. Eine Frau zeigt auf die Fleischwürste, die hinten im Wagen hängen. Die Verkäuferin im Dirndl lächelt und gibt sie ihr. Diese Woche stand beim Wertinger Wochenmarkt an der Zusaminsel alles unter dem Thema Oktoberfest.

Marketing geht von der Stadt Wertingen aus

Organisiert wurde dies hauptsächlich von Bianca Wiedenmann, die in der Wertinger Stadt unter anderem für Marketing zuständig ist. „Aktionen wie diese sind sehr wichtig, weil sie viele Leute anziehen und wir den Wochenmarkt für einen größeren Teil der Bewohner interessant machen wollen“, sagt Wiedenmann. So gab es gestern nicht nur Bierbänke und Bayern-Wimpel, sondern der Markt wurde auch musikalisch begleitet von der Werkkapelle Gundremmingen. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßte die Kapelle und dankte allen Helfern für die tolle Organisation. Auch Fabian Schmid von den Stadtwerken Augsburg war da, um auf den neuen Carsharing Standort in Wertingen aufmerksam zu machen, der Ende September eröffnet wurde.

Die Idee für ein Oktoberfest auf dem Wochenmarkt gibt es schon länger, wie Hermine Wengner erklärt. Sie ist eine der Mitorganisatoren und hat seit rund 20 Jahren selbst einen Stand auf dem Markt. „Solche Feste gab es schon öfter, ich habe zum Beispiel mal ein Frühlingsfest organisiert, bei dem die Besucher Radieschen und Erdbeeren kaufen konnten.“ Und bei einem Maifest führten die Kinder der Montessorischule einen Tanz auf. Oktoberfest sei es allerdings das erste beim Wertinger Wochenmarkt. Wengner freut sich, dass fast alle Stände mitgemacht haben. „Alles ist geschmückt und die Verkäufer tragen Trachten – dadurch bekommt man ein richtiges Oktoberfest-Gefühl.“

Besondere Atmosphäre auf dem Markt in Wertingen

Die Marktbesucher, die bereits morgens ihre Runden über den Platz an der Stadtmühle drehen, zeigen sich überrascht von der besonderen Aktionl. Ulrich Simon aus Wertingen beispielsweise geht regelmäßig jeden Freitag auf den Wochenmarkt. Von dem Fest wusste er im Vorfeld nichts. Jetzt freut er sich über die besondere Atmosphäre an diesem Morgen.

Diese genießt auch Julia Demharter, die den Markt etwa alle zwei Wochen mit ihren Kindern besucht. „Ich hatte vom Fest gehört, wäre aber auch so gekommen“, sagt die Wertingerin. Spezielle Aktionen findet sie gut: „Dadurch stärkt man sicher die Gemeinschaft der Stadt.“ Während in den frühen Stunden durchwegs Menschen auf dem Wertinger Wochenmarkt zu finden sind, die den Markt ohnehin besuchen würden, sieht die Situation zwei Stunden ganz anders aus. Die vorher noch leeren Bierbänke sind fast komplett gefüllt. Es wird gelacht, zur Musik geschunkelt, und so mancher genießt eine Maß Bier oder ein warmes Mittagessen. Otto Horntricht hat sich für einen Schweinsbraten mit Kartoffelsalat entschieden. „Normalerweise kann ich nicht kommen, weil ich freitags arbeiten muss.“ An diesem Morgen hat der Wertinger Stadtrat frei und freut sich, dass er den Wochenmarkt besuchen kann: „Solche Veranstaltunge bereichern Wertingen!“, ist er sich sicher.

Von der Blasmusik angezogen

Irmgard Mack aus Unterthürheim wollte eigentlich nur in die Salzoase gehen. Als sie die Blasmusik hörte, konnte sie jedoch nicht wiederstehen und schaute an der Zusaminsel vorbei. „Früher war ich öfter hier auf dem Wochenmarkt, fast jeden Freitag“, erinnert sie sich. „Die Atmosphäre mit der Blasmusik find ich super. Wenn man neue Besucher kriegt, dann so“, erkennt sie an sich selbst.

