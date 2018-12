vor 43 Min.

Wertinger Schüler gewinnen mit interaktivem Buch Wettbewerb

Gymnasiasten aus Wertingen gingen in ihrem Schulhaus auf Entdeckungstour.

Von Melissa Schneider

„Allein im Schulhaus zu sein und auf Entdeckungstour zu gehen, ist der Traum so manchen Schülers. Doch ist das Gebäude wirklich so einsam und verlassen, wie es zunächst den Anschein hat? Welche Geheimnisse verbergen sich im Schulhaus? Wirst du wieder nach Hause kommen? Tritt ein in das Gymnasium der 1000 Gefahren – wenn du dich traust!“

Wertinger Schüler werben mit Klappentext

Mit diesem spannenden Klappentext werben die Schülerinnen und Schüler der 6c des Wertinger Gymnasiums für ein literarisches und interaktives Abenteuer der besonderen Art, das sie im Rahmen des Deutsch- und Kunstunterrichts zusammen mit ihren Lehrkräften Melissa Schneider und Wolfgang Schenk ersonnen und illustriert haben. Herausgekommen ist ihr erstes eigenes Buch, das eine spannende und überraschende Reise durch das Wertinger Schulhaus beschreibt, wobei der Leser selbst als Protagonist der Geschichte agiert und sich immer wieder für einen Weg entscheiden muss. Dank guter Absatzzahlen am letztjährigen Schulfest hat sich bereits so manch Neugieriger auf den spannenden Streifzug durch das Schulhaus begeben.

Dass sich das Abenteuer der Jungschriftsteller dieses Schuljahr außerhalb des Buches fortsetzen würde, hätten sich diese selbst nie träumen lassen, als eine Einladung zur Preisverleihung des crossmedia-Wettbewerbs hereinflatterte, bei dem sie ihr Buch ins Rennen geschickt hatten. Kurz darauf fand sich eine aufgeregte und gespannte Delegation der Klasse im großen, bis auf den letzten Platz gefüllten Konferenzsaal des Bayerischen Rundfunks wieder, wo sie ungeduldig auf die Bekanntgabe der Platzierungen warteten. Schnell stellte sich heraus, dass die hohe literarische als auch künstlerische Qualität ihres Abenteuerbuches gegen die starke und oftmals deutlich ältere Konkurrenz bestehen konnte: Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen bekam die Klasse den Sonderpreis in der Sparte „Sprache - Text“ verliehen, der, was die Dotierung betrifft, mit dem ersten Preis vergleichbar ist.

Junge Wertinger Autoren arbeiten bereits an neuem Werk

Damit gehören die überglücklichen Schülerinnen und Schüler zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten crossmedia- Wettbewerbs, dem größten Kreativ-Wettbewerb für digitale Medien in Bayern, und durften ihr Werk somit einem großen Publikum präsentieren, was sie ebenso stolz wie souverän taten. Abgerundet wurde der ereignisreiche Tag mit einer interessanten Führung durch die Sendestudios des Bayerischen Rundfunks, der für die Preisträger seine heiligen Hallen öffnete. Derart begeistert und motiviert verwundert es kaum, dass die jungen Autorinnen und Autoren bereits an einem neuen Werk arbeiten. (pm)

