vor 19 Min.

Wertinger besuchen Paris und dann…

Erinnerungen an einen denkwürdigen Ausflug - vor genau einem Jahr.

Demnächst jährt sich die große Konzertreise des Vororchesters der Stadtkapelle Wertingen nach Frankreich. Mit einem Konzert in der Wertinger Partnerstadt Fere en Tardenois und Stationen in Reims, Epernay und Paris war die Reise ein absolutes Highlight im Jahresreigen der jungen Musikanten (wir berichteten).

Und besonders an den Tag in Paris werden viele und Musiker zurückdenken: Am Nachmittag standen noch einige Mitglieder des Orchesters zum Erinnerungsfoto vor der Kathedrale Notre Dame de Paris.

15.04.2019, Frankreich, Paris: Feuerwehrleute l versuchen, das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame zu löschen. In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris war am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen. Ein kleiner Spitzturm in der Mitte des Daches stürzte ein. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Julien Mattia

Auf dem Heimweg zum Jugendhotel in Reims fuhren die Wertinger noch mal an der Kathedrale vorbei und 15 Minuten später erreichte die Reisegruppe die schreckliche Nachricht vom Brand in Paris. Das war vor einem Jahr, am 15. April. (pm)

