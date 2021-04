vor 4 Min.

Wertinger lehnen den „Tower“ ab

Plus Das Votum der Einwohner der Zusamstadt ist eindeutig. Ulrich Reitenberger kehrt nun zu einem alten Plan zurück. Klaus Lang von der Bürgerinitiative wünscht sich, dass jetzt die „bestmögliche Lösung“ gefunden wird.

Von Benjamin Reif

Das gute Wetter ließ am Sonntag die Wertinger nicht nur zu den Eisdielen am Marktplatz, sondern auch in die Wahllokale strömen. Dort stand die Entscheidung über Ulrich Reitenbergers geplanten Ärztehaus-Turm auf dem Ebersberg in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus an. Und die fiel eindeutig aus: 56,6 Prozent und damit 1958 der rund 3300 Wähler sprachen sich gegen den Turm aus und erteilten damit den Plänen von Ulrich Reitenberger eine klare Absage.

