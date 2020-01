17:10 Uhr

Wertingerin fordert andere aktiv zu Unternehmungen auf

„Aktiv und nicht alleine“ heißt das Motto der 68-jährigen Ulrike Hogen. Singles und andere Interessierte sind willkommen.

Ulrike Hogen ist im Sternzeichen des Widders geboren und sagt mit voller Überzeugung über sich selbst: „Ich bin ein Feuerzeichen, ich muss täglich raus, sonst wird mir langweilig und ich will nicht, dass mein Leben an mir vorbeizieht.“ Deshalb organisiert die 68-jährige für den ASB in Wertingen einen Freizeit-Fit-Klub für alle Interessierten ab 40+.

Keine feste Altersgrenze

„Wir haben uns nicht zu Hundertprozent auf die Altersgrenze von 40 Jahren festgelegt, wer etwas jünger ist, kann natürlich auch zu uns stoßen und etwas mit uns unternehmen.“ Die Älteste in dem losen Zusammenschluss mehrerer Aktiven sei laut Hogen über 70 Jahre.

Seit mehr als zehn Jahren ist die gebürtige Nürnbergerin für den Freizeit-Fit-Klub tätig, 1999 zog sie mit ihrer Familie nach Wertingen. Wenige Jahre später starb ihr Ehemann. Ihr erwachsener Sohn lebt ebenfalls seit längerem nicht mehr bei ihr. Mit den heute üblichen Freundschaften, die ausschließlich übers Internet laufen, kann die 68-Jährige wenig anfangen. „Es ist doch anders, mit jemandem direkt in Kontakt zu sein.“ So hat sie vor zehn Jahren selbst Initiative ergriffen.

Viel Ideen und Organisationstalent

Ihren Ideen und ihrem Organisationstalent verdanken es inzwischen viele, in ihrer Freizeit die unterschiedlichsten Unterhaltungen und Programme in naher und ferner Umgebung erlebt zu haben. „Wir kochen zusammen in der Küche im Mehrgenerationenhaus, wir buchen Führungen, zum Beispiel in Augsburg, wir besuchen Konzerte oder auch den Faschingsumzug in Donauwörth, fahren zusammen in den Urlaub, gehen miteinander ins Kino, wandern, fahren nach München zu Tollwood, grillen im Sommer oder treffen uns zum Glühwein.“ Auch Fahrten nach Salzburg, zu Aufführungen bei der Kleinkunstbühne und vieles mehr organisiert Hogen für diejenigen, die sich bei ihr melden und mitmachen wollen.

Zu den regelmäßigen Stammtischtreffen, alle vier Wochen freitags – das nächste Mal am 31. Januar – im ASB-Begegnungscafé kann jeder kommen, der gute Laune zum Ratschen und Lachen mitbringt. „Und wer mag, kann auch Vorschläge machen“, so Hogen. Die rührige Frau informiert sich täglich über Internet und Printmedien, „was im Landkreis und darum herum so los ist“. Sie geht sogar so weit, dass sie auf Inserate antwortet, in denen Männer und Frauen Gleichgesinnte für gemeinsame Aktivitäten suchen.

Ziel ist nicht das Wichtigste

Hogen berichtet mit Schmunzeln: „Ich schreib dann immer, wenn der Inserent auch mit mehr als nur einem Gleichgesinnten zufrieden wäre, könne er ja auch zu uns kommen.“ An den Freitagstreffen werde dann besprochen, was man wann unternehmen möchte. Für Hogen zählt dabei hauptsächlich das eine: „das Miteinander“. Das Ziel sei gar nicht so wichtig, mehr die Unterhaltung und dass man nicht allein unterwegs sein muss.

Meist an Sonntagen finden die Fahrten und Unternehmungen statt. Denn Ulrike Hogen weiß: „Das ist der Tag, der für einsame Menschen am schlimmsten rumzubringen ist.“ Sie wundert, dass die meisten gar nicht aus Wertingen kommen. Bis aus Augsburg würden Interessierte zum Mehrgenerationenhaus fahren, um beim Freizeit-Fit-Klub mitzumachen. „Ich würde mich freuen, wenn sich uns auch mehr Wertinger anschließen.“ Hogen fordert dazu auf: „Wer also seine Freizeit gern in netter Gesellschaft verbringen möchte, soll sich einfach bei uns melden.“

Mehr Infos gibt es über die ASB-Geschäftsstelle, Telefon 08272/60910-0 oder per Mail über freizeit-fit@web.de. (pm)

