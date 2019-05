02.05.2019

Wertvolle innerstädtische Flächen als Parkplätze?

Plädoyer für flächensparende Bauverdichtung und den Ausbau des ÖPNV in die Stadtteile

Kürzlich trafen sich die beiden Wertinger Stadträte von Bündnis 90/Die Grünen, Peter Hurler und Ludwig Klingler mit den Mitgliedern und Interessierten zu einem Sondierungsgespräch für die Stadtratswahl 2020. Die beiden Stadträte eröffneten die Runde mit Ideen zu den Themen Stadtentwicklung und kommunale Mobilitäts- und Energiepolitik.

Die Initiative der grünen Stadträte, flächensparende Bauverdichtung zu fordern und zu fördern, wurde von allen befürwortet. Die innerstädtischen Grünflächen werden nun im Hinblick auf die Bebaubarkeit aus ökologischer Sicht geprüft. Peter Hurler wies darauf hin, dass eine rein wachstumsorientierte Stadtentwicklung auch soziale und ökologische Kosten nach sich ziehe und für die Stadt kostensteigernde Personalpolitik in allen Bereichen verursache. Hier müsse sehr sensibel agiert werden.

Jonas Ziegler begrüßte den Einstieg in die Elektromobilität durch Errichtung privatwirtschaftlicher und kommunaler Ladesäulen. „Allerdings ist uns auch klar, dass damit nicht das Verkehrsaufkommen und das Mobilitätsproblem der Stadt und ihrer Ortsteile gelöst ist. Wir brauchen mehr öffentlichen Personennahverkehr. Unter anderem Ruf-Busse für die Bürger in den Stadtteilen. Natürlich ist auch der weitere Ausbau unseres Radwegenetzes wichtig,“ so Ziegler.

Im Übrigen sei es eine „Verschwendung“ von wertvollen innerstädtischen Flächen, wenn sie weiterhin als unansehnlich gestalteten Abstellraum für Autos dienen. „Parkflächen müssen flächensparend zu Parkhäusern werden. Kostenlos wird das zukünftig für die Autofahrer nicht möglich sein.

Aber es könnte ein Anreiz parallel zum auszubauenden ÖPNV und dem derzeitigen Einstieg Wertingens in das Car-Sharing-System sein“, ergänzte Stadtrat Klingler. Schon seit Jahren mahne er die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt an. Eine Lösung könne der Abbau aller Verkehrsschilder und damit die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer sein. „ Es sind Fußgänger, Rad- und Autofahrer, die sich den öffentlichen Raum teilen. Gelungene Beispiele zeigen, dass dadurch verschiedene Funktionen ins Gleichgewicht kommen.“ Aber dazu brauche man Mut und Beharrlichkeit und vor allem auch ein Konzept, stellte Klingler fest.

Sorgenkind der örtlichen Grünen ist die kommunale Energiepolitik. Verständnislos zeigten sich die Anwesenden über die Aufhebung der städtischen Windkraftvorrangflächen. Man habe den Eindruck, dass die Mehrheit der Stadträte im Hinblick auf den Klimaschutz aus der Zeit gefallen seien. „Angesichts der Tatsache, dass eine egoistisch geprägte Motivation einer Minderheit mit parteipolitischer Taktik verbunden wird, stelle sich die Frage, ob dies dem Eid der Stadträte, zum Wohle der Stadt zu entscheiden, entspricht,“ äußerte sich Stadtrat Hurler.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt besinne sich aber doch in seinen „innovativen Energiekonzepten“ darauf, die Kraft des Windes für „unsere Lebensgrundlagen“ einzusetzen um damit die größten Zuwächse zu erzielen.

Die Vorteile der Windenergienutzung würden Punkt für Punkt aufgelistet. (pm)

Themen Folgen