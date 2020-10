vor 49 Min.

Wie Beifuß für eine gute Atmosphäre im Haus sorgt

Bei einer Kräuterwanderung in der Region Wertingen lernen die Teilnehmer, wie Brennessel und Girsch in der Küche verwendet werden können. In einem umgebauten Kuhstall gibt es besondere Häppchen.

Wertingen Welche Kräuter machen sich gut in der Küche? Wie schmeckt ein Beinwell-Cordon-Bleu? Antworten auf diese Fragen gab es bei zwei Genuss-Kräuterwanderungen, die im Rahmen des Jahres der Biodiversität vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen durchgeführt wurden.

Kräuter haben positive Wirkung auf die Gesundheit

Gemeinsam mit der Kräuterpädagogin Maria Burlefinger wanderten je 15 Frauen und Männer entlang des Skulpturenwegs am Rande des Donaurieds bei Wertingen. Dabei erklärte Burlefinger den Teilnehmern, dass viele Kräuter nicht nur Bienen und Insekten als Nahrung dienten, sondern auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit hätten, wie beispielsweise der Beifuß: „Dieser war früher eine wichtige Pflanze zum Räuchern. Er sorgte in den Häusern für eine gute Atmosphäre, weshalb er auch im Kräuterbüschel zu Maria Himmelfahrt enthalten ist.“ Aber auch in der Küche lassen sich laut Burlefinger einige Kräuter gut verwenden, wie die Brennessel, der Beinwell oder auch der oft ungeliebte Girsch.

Damit die Teilnehmer auch in den Genuss der verschiedenen Kräuter kamen, konzipierte das Amt diese Kräuterwanderung auf eine besondere Art.

Teilnehmer der Kräuterwanderung dürfen Beinwell-Cordon-Bleu testen

Dazu bot Kräuterpädagogin Rita Augart in ihrem ausgebauten Kuhstall in Zusamaltheim ein leckeres Kräuterbuffet und einen Umtrunk an, natürlich unter strengen Hygieneschutzauflagen. Die Teilnehmer konnten Beinwell-Cordon-Bleu, Salbei-Küchle, Wildkräuter-Quiche und weitere kleine Köstlichkeiten probieren. Dabei erklärte die Hauswirtschaftsmeisterin, wie sie die Kräuter in der Küche verarbeitet hat.

Abschließend zeigte sie den Teilnehmern, wie sie ganz einfach eine Käserolle mit verschiedenen Wildkräutern herstellen können. Natürlich durften auch die Rezepte der probierten Speisen nicht fehlen, die Rita Augart für die interessierten Damen und Herren zur Verfügung stellte. (pm)

