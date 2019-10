vor 49 Min.

Wie Bücher lange Herbstabende versüßen

Der Bücherherbst bei Gerblinger in Wertingen lockt immer wieder viele Lesebegeisterte an. Auch Stadtpfarrer Rupert Ostermayer liest vor

Von Margot Sylvia Ruf

Eine Literatur-Fangemeinde hört bei Gerblinger am Marktplatz gespannt zu. Draußen ist es am frühen Abend bereits dunkel. Nebel zieht auf. Das ist die richtige Stimmung, um in einem familiengeführten Buchladen vielfältigen Lesestoff serviert zu bekommen. Es sind fünf Frauen und zwei Männer, die anlässlich des Bücherherbstes Neuerscheinungen vorstellen und dabei eine große Themen-Bandbreite abdecken. Christine Gerblinger freut sich über das große Interesse an der Veranstaltung, die schon eine kleine Tradition hat. Sie selbst fügt sich dann ein in die Reihe der Personen, unter ihnen auch Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, die lesenswerte Bücher bewerten.

„Opa und die Nacht der Wölfe“ von Nora Alexander hat sich Gerblinger ausgesucht. Es geht dabei um den kleinen Olli und einen ungewöhnlichen Großvater. „Ein ergreifendes tolles Buch voller Abenteuer“, geeignet für Kinder ab zehn Jahren, lautet das Fazit. „Lottes Träume“ von Beate Maly bewertet die Literaturliebhaberin als gute Mischung zwischen historischen Fakten und Romangeschehen. Es geht um die Geschichte des Skifahrens, „als Herbstlektüre wärmstens empfohlen“, so Gerblinger.

Angelika Egger hat sich mit dem Buch „Unerhörte Stimmen“ von Elif Shafak beschäftigt. Die türkische Autorin war auf der Frankfurter Buchmesse präsent. Sie berichtet anhand des Schicksals ihrer Romanfigur Leila auch von realen Problemen in der türkischen Heimat. „Die Schriftstellerin erzählt eindringlich und bildhaft, sodass ein wunderbares Gemälde entsteht“, resümiert Egger, deren zweites Buch, „Der Store“ von Rob Hart, sich mit einem sehr realen Thema beschäftigt. Der Autor, ein Journalist, möchte aufrütteln und zeigen, was die mediale Welt mit uns Menschen macht.

Birgit Bühring stellt der Zuhörergemeinde die mexikanische Malerin Frida Kahlo vor, die von Caroline Bernard in einem Buch gewürdigt wird. Das leidvolle Schicksal einer außergewöhnlichen 1907 geborenen Künstlerin und deren turbulentes Leben mit Diego Rivera liest sich spannend bis zum Schluss, macht Bühring Geschmack auf diese Buchwahl. Auch die Geschichte „Blackbird“ des Willy Brandt-Sohnes und Schauspielers Mathias Brandt empfiehlt die Lesebegeisterte. Die Story rund um den 15-jährigen Motte sei ein „Buch zum Lachen und Weinen“.

Gabriele Stepan nimmt „Spice Girls“ von Maiken Nielsen in den Fokus. Erzählt wird bei dem Stoff über die einstige Astronauten-Auswahl bei der NASA, als es um den ersten Flug zum Mond ging. Auch einzelne Frauen waren zunächst in die engere Wahl gekommen. „Doch am Ende hatte doch keine Bewerberin Glück“.

Dokumentation und Romanhaftes würden von der Autorin beeindruckend verquickt, resümiert Stepan. Dann empfiehlt diese noch, „Rückwärtswalzer“ zu lesen, in dem Nea Kaiser eine skurrile Geschichte „total spannend“ erzählt.

Klaus Buchwald hat in gut zehn Stunden Flug nach Korea den Krimi „Ultimatum“ von Christian von Ditfurth einfach so „weggelesen“, wie er berichtet. Dabei spielt auch die fiktive Entführung des Ehemannes von Bundeskanzlerin Merkel eine Rolle. „Die einzige Geschichte“ von Julian Barnes ist eine Love-Story zwischen besonderen Menschen, die eindringlich geschildert sehr lesenswert sei. Man könne sie nur empfehlen, sagt Buchwald. „Winterbienen“ von Norbert Scheuer beleuchtet Ursula Poser beim Bücherherbst. Es wird in das Jahr 1944 zurückgeblendet. Das Schicksal von Egidius Arimond beinhaltet auch seine Fluchthilfe für jüdische Menschen. Der Mann habe tatsächlich gelebt und seine Spuren können auch heute noch in der Eifel gefunden werden, berichtet Poser bei ihrer Buchvorstellung. Dann bricht sie noch eine Lanze für das Hörbuch zum Thema „Knigge“. Christoph Maria Herbst sei hier ein wunderbarer Sprecher.

„Das dicke Ende kommt zum Schluss“ bringt Stadtpfarrer Rupert Ostermayer seine Zuhörer zum Lachen. Er wirbt für das Buch „Mehr als alles“ von Hubertus Halbfas. Es sei ein richtiges „Hauslesebuch“, in dem es Geschichten, Bilder und Gedichte mit schönen Bildern zu entdecken gilt. Sein Augenmerk hatte der lesebegeisterte Pfarrer außerdem auf den Krimi „Tante Poldi und die Früchte des Herrn“ gelegt. Das sei ein Buch zum „Runterkommen“.

Dieser Lesestoff von Mario Giordano sei einfach eine angenehme Geschichte, bei der kein größeres Nachdenken nötig ist, resümiert der Mann, der einfach gerne liest. Das Publikum spendete nach diesem amüsanten Abend lang anhaltenden Beifall.

Themen folgen