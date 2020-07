vor 42 Min.

Wie Feuerwehrleute mit schlimmen Erlebnissen umgehen

Plus Zur Realität der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Dillingen gehören auch tragische Einsätze. Nicht jeder kann die Bilder von Verunglückten und Betroffenen danach wieder aus dem Kopf bekommen.

Von Benjamin Reif

Bei Einsatzkräften gibt es eine goldene Regel, sagt Wertingens Feuerwehrkommandant Rudi Eser. Er und seine Kameraden erleben Einsätze, bei dem sie Menschen aus Autos oder brennenden Häusern befreien, oder sie auch nur noch tot bergen können. Und sobald der jeweilige Einsatz abgeschlossen ist – und es keine private Verbindung zu diesen Personen gibt – dann gilt: „Wir erkundigen uns nicht mehr, wie es den Leuten geht“, sagt Eser.

Aber nicht aus Desinteresse oder fehlendem Mitgefühl. Sondern aus Selbstschutz. „Ein solcher Einsatz lässt niemanden von uns kalt“, sagt Eser. Diese Ereignisse zu verarbeiten, sei ein wichtiger Teil im Leben jedes Mitglieds der Feuerwehr.

Der Unfall bei Adelsried löste große Bestürzung aus

Vergangene Woche ereignete sich auf der A8 bei Adelsried ein grauenhafter Unfall, bei dem eine Frau getötet und vier weitere Personen schwer verletzt wurden. Der Zusammenstoß zweier Autos war so heftig, dass eines der Fahrzeuge in zwei Teile gerissen wurde. Von den an der Rettung beteiligten Einsatzkräften aus Neusäß, Zusmarshausen, Horgau und Gersthofen schilderten mehrere gegenüber unserer Zeitung ihre Betroffenheit angesichts der schlimmen Bilder.

Rudi Eser weiß, was in den Köpfen seiner Kollegen aus dem Landkreis Augsburg vorgeht. „Es ist ganz normal, dass man nach einem so schlimmen Einsatz wochenlang jeden Tag an das denkt, was man gesehen hat“, sagt er.

Einen Einsatz zu verarbeiten, das bestehe vor allem auch darin, über das Erlebte in der Gruppe zu sprechen, sagt Eser. Nach einem ernsten Einsatz führt Eser deshalb mit seinem Team eine Einsatznachbesprechung durch. „Es ist wichtig, dass jeder auf demselben Stand ist, was man gemeinsam erlebt hat“, sagt der erfahrene Kommandant, der die Freiwillige Feuerwehr Wertingen seit 13 Jahren anführt. Denn um ein Ereignis zu verarbeiten, sei das Gespräch mit anderen Einsatzkräften besonders wichtig. „Wir wissen, von was der andere spricht. Wir verstehen uns gegenseitig einfach besser, als das unbeteiligte Gesprächspartner könnten“, sagt Eser. Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr, das sei das wichtigste Mittel, um mit belastenden Situationen abschließen zu können.

Die Psychosoziale Notfallversorgung kümmert sich um traumatisierte Feuerwehrleute

Denn immer wieder kommt es vor, dass Einsatzkräfte die Bilder des Erlebten nicht mehr aus dem Kopf bekommen, weiß Bastian Beck. Der Wertinger ist einer von sechs Fachberatern für Psychosoziale Notfallversorgung, kurz PSNV, im Landkreis Dillingen. Diese sind der Kreisbrandinspektion zugeordnet. Die PSNV gliedert sich in einen Unterbereich für Betroffene, und einen für Einsatzkräfte.

Ein grundsätzliches Problem sei die immer noch weit verbreitete Einstellung unter Einsatzkräften, dass man kein vollwertiges Mitglied des Teams sei, wenn das Erlebte seine Spuren hinterlässt. „Über ein gebrochenes Bein zu reden, ist allgemein akzeptiert. Aber viele Einsatzkräfte tun sich schwer damit, über Gefühle zu sprechen“, sagt Beck. Allerdings ändere sich diese Einstellung langsam, der Trend sei hier positiv. „Das ist bei uns im Landkreis vor allem auch ein Verdienst der Kommandanten, die das in den Feuerwehren thematisieren.“

Einen Verletzten oder Toten zu sehen, sei eine Stresssituation, sagt Beck. Und Stress lasse in jedem ein uraltes Programm ablaufen. Die Hormone Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet und führen zu typischen Symptomen wie Herzrasen, Schweißbildung, Zittern, manchmal auch Erstarren oder einem Tränenausbruch. Das sei bei jedem anders.

Den Ballast loswerden, den man mit sich herumgeschleppt hat

Im schlimmsten Fall könne es passieren, dass das Stressniveau nach einem Einsatz auch nach längerer Zeit noch erhöht sei. Das äußere sich auch körperlich, etwa in Schlaflosigkeit, Gereiztheit, Appetitlosigkeit. In solchen Fällen könnten die betroffenen Einsatzkräfte sich an ihn und seine Kollegen wenden, sagt Beck, entweder auf Rat des Kommandanten hin oder von sich aus. Und auch hier wird vor allem eines getan: über das Erlebte gesprochen. „Es fällt dann eine große Last von den Leuten ab, wenn sie das loswerden, was sie beschäftigt hat“, sagt Beck. Seit 13 Jahren gebe es die PSNV im Kreis Dillingen. Ihm sei kein einziger Fall bekannt, bei dem eine Einsatzkraft nach Gesprächen mit der PSNV noch weitergehende psychologische Behandlung gebraucht habe.

In seinen über 30 Jahren bei der Wertinger Feuerwehr hat Rudi Eser viel gesehen. Mehrere Einsätze aus all den Jahren sind ihm im Gedächtnis geblieben, aus unterschiedlichen Gründen – auch aus tragischen. Es gebe nichts, was ihn nachts aufwachen lasse, er habe mit dem Erlebten abgeschlossen. In der Gesellschaft gebe es teils ein Bild vom abgehärteten Feuerwehrmann, das er so nicht richtig findet. „So etwas wie Härte, das gibt es beim Menschen nicht“, glaubt er. Es komme nur darauf an, wie man mit Belastungen umgehe.

Nach Bastian Becks Ansicht ist es zudem ein Irrglaube, dass nur katastrophale Szenen wie beim Unfall nahe Adelsried für die Einsatzkräfte traumatisierend seien. Es seien vielmehr oft unspektakuläre Einsätze in kleinen Dörfern, welche die örtlichen Feuerwehrleute besonders belasten. Denn die goldene Regel, die sonst gilt, kann hier nicht eingehalten werden. Hier sind die Verunglückten oft Cousins, Freunde oder Geschwister der Feuerwehrleute. „Und dann ist der emotionale Schutzschild der Einsatzkraft plötzlich weg“, sagt Beck.

