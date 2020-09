vor 33 Min.

Wie die Wertinger Badekultur von der Zusam auf den Judenberg kam

1967 ging es mit den Bauarbeiten am Wertinger Freibad los. Drei Jahre später eröffnete die Einrichtung erstmals. Doch schon vor dem Stichtag schlich so mancher Gast ins Bad.

Von Dominik Bunk

Hochsommer. Hitzespiegelungen auf der Straße, Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Für viele Menschen steht spätestens dann fest: Jetzt geht’s zum Baden! Die naheliegendste Möglichkeit für die Wertinger bietet heute das städtische Freibad. Am kommenden Sonntag wird dort das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Doch auch vor dem Bau sehnten sich die Wertinger nach einer Abkühlung im Sommer.

„Früher, vor dem zweiten Weltkrieg, wurde in der Zusam unterhalb der Stadtmühle gebadet“, erzählt Alfred Sigg. Außerdem habe es noch weitere Bademöglichkeiten gegeben. „Das Gelände, auf dem heute die Firma Eitle steht, war früher eine Wiese. Da wurden Umkleiden für Männer und Frauen aufgebaut, gebadet wurde dann auch in der Zusam“, erklärt der Wertinger Ehrenbürger. Nach dem Krieg sei dann zur Hochwasservorsorge das Zusamwehr in der Nähe des heutigen Laugnakreisverkehrs entstanden, welches die Menschen reihenweise angezogen habe. „Da gab es auch schon einen Bademeister“, meint Sigg.

Der "Badbauverein" setzte sich für das Freibad ein

Problem damals jedoch: Es gab nur wenige Kläranlagen. Aufgrund von Kosten und Bequemlichkeit seien Abfälle und anderer Unrat in die Zusam geworfen worden. Sogar tote Tiere, beispielsweise Katzen, Hunde und kleineres Nutzvieh wie Kälber seien keine Seltenheit gewesen. Zum „Schutz“ der Badegäste seien diese von einem Balken aufgehalten worden, der vor dem Badebereich angebracht war. „Ab und zu hieß es dann vom Bademeister, alle sollten kurz aus dem Wasser raus, damit der Balken hochgehoben werden und alles weiter den Fluss entlang fließen konnte“, meinte Sigg. Doch die Folgen hätten damals nicht lange auf sich warten lassen: Der Badeplatz sollte aufgrund von schädlichen Bakterien geschlossen werden. Der damalige Bürgermeister Leopold Eberhart habe daraufhin aus Protest regelmäßig das Wasser getrunken, um zu demonstrieren, dass es gut sei, jedoch hat die Aktion laut Sigg bei den Beamten nicht die gewünschte Reaktion zum Vorschein gebracht.

Da der Badeort daraufhin geschlossen wurde, wie Sigg erzählt, gründete sich der „Badbauverein“, wie er umgangssprachlich genannt wurde. Um 1967 sei dann schließlich mit dem Bau auf dem Stadtgelände am Judenberg begonnen worden, nach den Plänen eines Münchener Architekten.

Alfred Sigg hat in seinem Garten einen ganz persönlichen Zusameinstieg.

Wie heute konnten die Badelustigen damals schon Jahreskarten bei der Stadt kaufen, so tat es auch Alfred Sigg. „Das gab uns das moralische Recht, in der Nacht vor der Eröffnung über den Zaun zu steigen und das Bad schon vorher zu eröffnen“, erzählt der ehemalige Zweite Bürgermeister schmunzelnd.

Die Unterschiede zu heute seien für ihn eher geringfügig. Die Duschen habe es von Anfang an gegeben, auch das Snackpavillon sei damals bereits gestanden. Die Bademode jedoch habe sich nach dem Krieg stark verändert: Badeanzüge seien vor dem Krieg – auch bei Männern – der Standard gewesen. Zu Zeiten der Freibaderöffnung haben sich jedoch immer mehr Bikinis durchgesetzt. Angenommen wurde das Freibad laut Sigg damals sehr gut, besonders als die Schulen mit dem Schwimmunterricht im Bad anfingen. Zudem habe es zu dieser Zeit noch weniger Bäder im Umkreis gegeben.

Im Garten von Alfred Sigg, der an die Zusam angrenzt, zeigt er noch voller Stolz seinen privaten Zusameinstieg. Er erzählt: „Da können noch ab und zu die Kinder meiner Tochter rein, wenn sie zu Besuch sind.“

