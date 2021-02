05.02.2021

Wie eine halbgeleerte Biotonne in Laugna für Ärger sorgt

Plus Knut Stieglbauer aus Laugna lief sogar dem Müllauto hinterher. Er hat einen Vorschlag zur Verbesserung

Von Brigitte Bunk

Knut Stieglbauer hat sich über die Leerung der braunen Tonne geärgert. Darüber, dass die Biotonne am 13. Januar noch halbvoll war. Und wie er in zahlreichen Gesprächen seither erfahren hat, war das nicht nur bei ihm so. Noch dazu wunderte er sich, dass er die Tonne jetzt andersrum als bisher hinstellen soll.

In der Garage ist es ein paar Grad wärmer

Deshalb stand Knut Stieglbauer beim nächsten Leerungstermin der Biotonne ganz früh auf. Schon vor sechs Uhr, um sie rechtzeitig aus der Garage herauszuholen und an die Straße zu stellen. Er hatte sie schon abends zuvor aus seiner Mülltonnenbox, außen an der Garagenwand, herausgenommen. Damit der Biomüll nicht über Nacht einfriert, dachte er, weil es eben in der Garage doch ein paar Grad wärmer sein könnte.

Knut Stieglbauer beobachtete vom Haus aus gegen sechs Uhr morgens die Leerung. Er erinnert sich: „Der Greifarm hob die Tonne hoch und setzte sie wieder ab, dann ist das Müllauto weitergefahren.“ Er schaute in die Tonne rein – und die war immer noch halbvoll. Schnell griff er seinen Behälter und lief damit dem Müllauto nach. Als die Männer in der Fahrerkabine ihn sahen, hielten sie an. Und er sagte: „Das geht doch so nicht.“

Er stellte die Tonne an den Platz, wo zuvor die der Nachbarschaft abgesetzt wurde, doch auch der nochmalige Versuch brachte kein besseres Ergebnis. So holte er schnell seine Grabgabel, löste den Inhalt an allen vier Rändern von der Tonnenwand. Doch auch das nochmalige Auslösen des Leermechanismus’ brachte nichts.

Die Fahrer meinten, dass es eben wegen dem Eis in der Tonne nicht besser gehe. Knut Stieglbauer will nun wissen, was er tun soll, wenn es nächstes Mal so kalt wird. Immerhin habe er schon Stroh auf den Boden der Tonne geschüttet, um das Festfrieren zu vermeiden. Die Tüte mit dem Biomüll aus der Küche hatte er in eine zweite gepackt. Auch das nutzte nichts.

Vor der Umstellung, als die Müllmänner noch selbst die Tonnen aufs Müllauto stellten, hätten sie gesehen, ob die Tonne leer war. „Wenn nicht, haben die das so oft nach oben befördert, bis alles draußen war.“ Stieglbauers Vorschlag wäre, dass zumindest eine Kamera installiert würde, damit die Fahrer so wie vor der Umstellung reagieren können.

Die Müllfahrzeuge sind jetzt automatisiert

Im Laugnaer Gemeindeblatt wurde darauf hingewiesen, dass die Fahrzeuge seit Jahresbeginn auch in Laugna automatisiert sind und die Tonnen selbst hochnehmen, sagt Bürgermeister Johann Gebele. Die Müllfahrzeuge sind nach Info der Gemeinde bis zum März mit zwei Personen besetzt und können Tonnen, die bis dahin noch falsch abgestellt sind, umdrehen.

Für Knut Stieglbauers Problem ist der Abfallwirtschaftsverband zuständig, bei dem der Laugnaer die unvollständige Leerung am 13. Januar gemeldet hat. So gibt Emma Christa Auskunft. Per E-Mail erläutert sie den Sachverhalt: „In solchen Fällen bieten wir den Bürgern an, dass zusätzlicher Bioabfall am Tag der Leerung zur Tonne dazugestellt werden kann und kostenlos mitgenommen wird. Zudem sind die Tonnen in den Wintermonaten meist nicht voll befüllt, da weniger Gartenabfälle anfallen. Durch die kalten Temperaturen kommt es meist auch zu keiner Geruchsbelästigung.“

Das sei kein Normalfall gewesen, sagt der Müllverband

Weiter schreibt sie, dass es auch mit den Heckladern in der Vergangenheit Probleme mit eingefrorenen Biotonnen gegeben habe. Das liege in der Natur des Winters und sei unvermeidbar. Meist handele es sich dabei aber nur um ein paar Wochen. Sie weist darauf hin: „Bitte beachten Sie auch, dass es in der Woche vom 13. Januar sehr kalt (bis zu Minus zehn Grad) war, was ebenfalls nicht den Normalfall beschreibt.“

Durch die Aufbewahrung der Tonne in der Garage könne sich unter Umständen mehr Feuchtigkeit bilden, als es bei einem Standplatz außerhalb der Fall wäre, erläutert Christa. Die niedrigen Temperaturen lassen den Bioabfall dann auch innerhalb kürzester Zeit gefrieren. Auch Papiertüten könnten, je nach Inhalt, durchnässen und somit zu einem Einfrieren führen. Laub neige ebenfalls zu schnellem Einfrieren. Und sie fasst zusammen: „Wir bitten um das Verständnis der Bürger. Außerdem zeigen wir uns in solchen Fällen immer kulant und bieten an, zusätzlichen Müll kostenlos mitzunehmen.“

