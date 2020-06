vor 48 Min.

Wie groß wird die große Wertinger Kunstausstellung?

Die Bewerbungsfrist für Künstler wurde aufgrund der aktuellen Lage verlängert.

Gemeinsam mit dem Kunstkreis will die Stadt Wertingen am Donnerstag, 2. Juli, endgültig darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang die in diesem Jahr stattfindende „Kunst im Schloss“ abgehalten werden kann. Die Organisatoren wollen am Ziel unbedingt festhalten, gegebenenfalls unter geänderten Bedingungen.

Statt wie bisher rund 40 Künstler und Künstlerinnen einzuladen, könnte beispielsweise nur die Hälfte zum Zuge kommen. Dies komme auf die zu diesem Zeitpunkt herrschenden coronabedingten Kontaktbeschränkungen an. Die Ausstellung „Kunst im Schloss“ ist ab dem 25. Oktober geplant und soll bis 22. November dauern. Ebenso winken wieder Kunstpreise der Stadt Wertingen sowie von der Gemeinde Buttenwiesen.

Malerei, Fotografie und Installationen

Vor kurzem hat die Stadt die Bewerbungsfrist bis Ende Juni verlängert. Das Thema lautet „Hintergründe“. Zugelassen sind Arbeiten der Malerei, Zeichnung, Fotografie sowie Objekte, Installationen und Skulpturen, die in den vergangenen drei Jahren entstanden sind und noch nicht im Regierungsbezirk Schwaben ausgestellt wurden. (bäs)

Bewerbungen sind an die Stadt zu richten: „Kunst im Schloss“ Schulstraße 12, 86637 Wertingen.

