Wie man das Glöckchen in Possenried zum Klingen bringt

Plus Warum die Glocke der kleinen Marienkapelle in Possenried noch heute von Hand betrieben wird. Welche Bedeutung die Kirchenglocke für die Dorfbewohner hat.

Die Technik mit dem Glockenseil kennt der Mesner seit der frühen Jugend. Der Possenrieder Rudi Vogler lernte schon als Schulbub, wie man die kleine Kirchenglocke in der Marienkapelle zum Klingen bringt. Erst nachdem er die Technik von der damaligen Mesnerin, seiner Großmutter Anna Baumann, erlernt hatte, durfte er der Großmutter helfen und unter der Woche um 19 Uhr „ das Gebet“ läuten, erinnert er sich. Es brauche ein gewisses Gespür und Übung zum Läuten, denn „das Glöcklein von Hand im richtigen Rhythmus zum Klingen zu bringen, ist nicht so einfach,“ beschreibt Vogler die Arbeit mit dem Glockenseil.

Nicht immer ließen sich damals die Zeiten exakt einhalten, berichtet er. Das Glockenläuten richtete sich auch nach dem Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft, erinnert er sich heute. Später, als seine Mutter Frieda Vogler dieses Amt übernahm, sei noch am Mittag das Zwölf-Uhr-Läuten dazugekommen. Es konnte damals schon vorkommen, dass es zeitlich nicht passte „… und meine Mutter während des Mittagessens das Besteck weglegte und zum Läuten eilte“, berichtet Vogler.

Die Glocke in Possenried wird von Hand bedient

Auch heute noch wird die Glocke von Hand bedient. Das Glöcklein ist, wie die ganze Marienkapelle, nicht groß und hängt in der Mitte des Glockenturms. Ein langes Seil hängt von der Glocke zum Boden. In der Nähe des Eingangs steht der Mesner und zieht an diesem Seil. Er schwingt es in einem bestimmten Rhythmus, bis die kleine Glocke erklingt. „Sie klingt schön“, freut sich der Mesner. Der Klang der kleinen Glocke dringt durch die Schlitzöffnungen im Glockenturm nach draußen und ist im ganzen Ort zu hören.

Über viele Jahre wurde dieser Dienst von einer anderen Possenrieder Familie übernommen, berichtet der Mesner. Als die Familie Gürtler aus Altersgründen das Amt aufgibt, übernimmt Vogler wieder das Glockenläuten und ist damit heute Mesner in dritter Generation. Einmal im Monat, am Donnerstag, steigt er die wenigen Treppenstufen vom Straßenrand zur Kapelle hinauf, öffnet die Tür, zieht am Glockenseil und lädt damit zur Kirche ein. Glockengeläut durchdringt die kleine Gemeinde. Gut zwanzig Gläubige finden beim Rosenkranz und bei der heiligen Messe in der kleinen Kapelle Platz zum Gebet.

Wegen der aktuellen Ausnahmesituation schweigt in diesen Wochen die Kirchenglocke, denn es finden wegen der Corona-Pandemie keine Gottesdienste statt.

Die Marienkapelle ist ein eindrucksvolles kleines Bauwerk

Eindrucksvoll bildet die kleine Marienkapelle aus dem Jahr 1779 die Ortsmitte des Wertinger Ortsteils Possenried. Die Kapelle wurde aus den Steinen der abgebrochenen Burg in Hohenreichen gebaut. 1976 wurde die Kapelle mit viel Engagement und ehrenamtlicher Initiative der Possenrieder Bürger aufwendig renoviert. „Ohne dass auch nur eine einzige Arbeitsstunde bezahlt werden musste. Die kleine Marienkapelle fällt mit außergewöhnlicher, halbkreisförmiger Bauweise auf und ist in ihrem Innern kunstvoll ausgeschmückt. In der Mitte der kleinen Kapelle befindet sich der Altar. Die Kapelle ist auffallend gepflegt, außen weiß gestrichen und mit gelber Farbe und einem Ornament verziert. Sie steht im Schatten einer sehr großen, alten Linde. „Mancher Radler, der im Sommer durch den Ort kommt, macht hier Rast“, berichtet der Mesner.

In Possenried läuten die Glocken noch zur Geburt, „denn Taufen werden gerne in der familiären Atmosphäre des kleinen Kirchleins gefeiert“, berichtet Vogler. Am Ende des Lebens, wenn ein Dorfbewohner gestorben ist, läutet ebenfalls die Glocke. „Aus traurigem Anlass wird die Schiedung geläutet, als letztes Geleit“, sagt der Mesner und beschreibt, wie noch heute, nach altem Brauch, das Glöcklein der Marienkapelle die Dorfbewohner von Possenried auf ihrem Lebenskreislauf begleitet.

