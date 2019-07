00:31 Uhr

Wie man ganz schnell erwachsen wird

Die Buttenwiesener Theatergruppe zeigt diesmal unter Leitung von Thomas Havelka ein Stück, bei dem 21 junge Leute die Akteure sind. Dabei spielt der „Herr der Diebe“ die Hauptrolle

Selbst 33 Grad Celsius im Schatten konnten die etwa 70 Zuschauer am vergangenen Sonntagnachmittag nicht davon abhalten, in den Zehentstadel von Pfaffenhofen zu kommen, um dem neuen Stück der Jugendgruppe des Musicalprojekt86 zu folgen. Bei angenehmen Temperaturen in dem alten Gemäuer erlebten sie mit, wie die 21 Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 20 Jahren den Traum vieler Teenies vom schnellen Erwachsenwerden auf die Bühne brachten.

Das Stück „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke, das in einer Bearbeitung von Wolfgang Ardenberg die Grundlage für die Bühnenversion bot, wurde von Thomas Havelka so umgesetzt, dass die vielen jungen Talente in den rund eineinhalb Stunden alle zum Zuge kamen. Das Originalstück habe nämlich gar nicht so viele Rollen, verriet Regisseur Havelka zur Begrüßung dem Publikum.

Ein Schiffsrumpf aus Pappe, eine dunkle Stoffrückwand und eine zu einer Wohnungstür umfunktionierte Tür zur Abstellkammer bildeten die Bühne. Für die Beleuchtung sorgte Johannes Baur. Was sonst noch benötigt wurde, brachten die Mädchen und Buben selbst mit auf die Bühne.

So einfach entführt man die Zuschauer in ein altes Kino von Venedig, in das Büro eines Detektivs (Oliver Fröhlich), in die Wohnung von Ida Spavento (Katharina Meilinger) oder in den Antiquitätenladen von Meister Barbarossa (Tobias Hahn). Schnell war die gut spürbare Aufregung der 21 Darsteller verschwunden, als es mit einer ersten Szene in den Straßen von Venedig losging.

Die Brüder Bo (Jonas Havelka) und Prosper (Robin Blessing) brennen nach dem Tod ihrer Mutter aus Angst vor ihrer sehr besitzergreifenden Tante Esther Hartblieb (Franziska Meilinger) und ihrem wenig kinderlieben Onkel Max Hartlieb (Simon Achner) nach Venedig durch. Die beiden sollen voneinander getrennt werden. Unterschlupf finden sie in einem alten Kino bei einer Bande von heimatlosen Kindern, die sich dem Hauptdarsteller Scipio (Bianca Walz) als dem geheimnisvollen „Herrn der Diebe“ angeschlossen haben. Markenzeichen des Anführers: Eine goldene Maske. Geld kommt durch das Diebesgut herein, das bei Meister Barbarossa verkauft wird. Am liebsten will Scipio ganz schnell erwachsen sein, um seinem strengen Vater, Dr. Massimo (Rebekka Baur), zu entfliehen, und um endlich selbstständig zu sein. Wie die Kinder im Verlauf der Geschichte mitbekamen, war er nämlich nicht elternlos, sondern eigentlich ein Kind „aus gutem Hause“.

Bis zu dem Tag läuft alles gut, an dem ein mysteriöser Conte sie zum Diebstahl eines Holzflügels im Haus des Ida Spavento anheuert, der von diesem aber entdeckt wird. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Bedeutung dieses Flügels. Was er mit einem verschollenen, wundersamen Karussell zu tun hat, erfährt die jugendliche Diebesbande zusammen mit dem Bestohlenen nach einer wilden Verfolgungsjagd im Boot über die Kanäle Venedigs auf der „geheimen Insel“. Das Karussell, mit dem gestohlenen Flügel wieder ganz zusammengefügt, kann nämlich bewirken, dass Kinder im Nu erwachsen und Erwachsene nach wenigen Umdrehungen wieder zu Kindern werden.

Da noch zwei weitere Aufführungen zu sehen sind, sei der Schluss der Geschichte nicht verraten. (steg)

Die Möglichkeit, das ganze, von den jugendlichen Schauspielern sehr perfekt gespielte Stück zu sehen, ist noch am Freitag, 5. Juli und am Samstag, 6. Juli, jeweils um 19 Uhr im Zehentstadel in Pfaffenhofen. Der Eintritt ist frei. In der Pause sorgt das Cateringteam des Musicalprojekt86 für das leibliche Wohl.

