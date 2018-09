vor 44 Min.

Wie schnell ist das Internet in Wertingen?

Es gibt erhebliche Unterschiede, je nachdem, wo man wohnt und welchen Anbieter man nutzt. Manchem CSU-Stadtrat stößt die Weitergabe von Informationen über den geplanten Kindergarten sauer auf.

Von Benjamin Reif

Der Ausbau mit flächendeckendem schnellen Internet ist in Wertingen geschafft. Das war das Ergebnis der Sitzung, welche der Wertinger Stadtrat zum Auftakt nach der Sommerpause im Rathaus beging. Der Wertinger Systemadministrator Manuel Gillich informierte Bürger und Räte, dass eine Versorgung mit 30 MBit/s nun in Wertingen flächendeckend erreicht sei. In den meisten Wohnorten der Zusamstadt geht es sogar noch deutlich schneller ins Internet: 100 MBit/s und mehr sind da möglich, nachdem die Telekom im vergangenen Jahr einige Verteiler ausgebaut und mit Glasfaserkabeln verbunden hat.

Zumindest theoretisch ist nach dem Ausbau, der von einem Förderprogramm des Bundes ermöglicht wurde, jeder Wertinger mit ausreichend schnellem (30 MBit/s) bis blitzschnellem (100 MBit/s und mehr) Zugang ins Internet versorgt. Dabei ist die Kernstadt insgesamt besser ausgebaut als die Ortsteile. Lediglich in Possenried, Hettlingen sowie dem Rieblinger Neubaugebiet gibt es laut Gillich superschnelles Internet, da die Telekom hier die Haushalte mit modernen Glasfaseranschlüsse direkt anschloss.

Viele Anbieter machen die Lage in Wertingen kompliziert

In der Praxis verkompliziert die Angelegenheit, dass in Wertingen hauptsächlich drei Internetanbieter konkurrieren: M-net, Vodafone und die Telekom. Je nachdem, wo man wohnt, ist die Versorgung mit schnellem Internet für das Eigenheim eventuell nur möglich, wenn man einen Vertrag mit dem richtigen Anbieter hat. CSU-Stadtrat und Wirtschaftsreferent Alfred Schneid berichtete im Plenum von an ihn herangetragenen Missmut seitens einiger Bürger, die von schlechten Verbindungsgeschwindigkeiten berichteten, etwa in Teilen der Hauptstraße. Manuel Gillich sprach daraufhin die Empfehlung aus, die Bürger zur Eigenrecherche zu animieren, um die Angebote der jeweiligen Anbieter zu vergleichen. Er selbst stehe ebenfalls zur Hilfe bereit. Bürgermeister Willy Lehmeier bekräftigte zudem den Willen der Verwaltung, der heimischen Wirtschaft, für die eine gute Internetverbindung auch wettbewerbswichtig sein könne, Hilfe zukommen zu lassen. Alfred Schneid gefällt die Situation dennoch nicht. „Wir zahlen viel Geld für den Ausbau und das Ergebnis ist, dass die Leute es nicht verstehen“, sagte Schneid.

Im weiteren Verlauf des öffentlichen Teils der Sitzung äußerte der Fraktionsvorsitzende der CSU, Dr. Johann Popp, noch seinen Missmut über die Informationspolitik der Stadtverwaltung. Popp bezog sich dabei zunächst auf den Artikel in der Wertinger Zeitung, in welchem Pläne des Stadtrates für einen neuen Kindergarten konkretisiert worden waren. Vor allem stieß sich Popp an dem Umstand, dass es noch keine öffentliche Abstimmung gegeben hat, sondern nur hinter geschlossenen Türen über einen Standort abgestimmt worden sei. Bürgermeister Willy Lehmeier verteidigte die Vorgehensweise: Ein anschließendes Gespräch mit den Anwohnern sei notwendig gewesen, Akzeptanz sei für das Projekt wichtig. Ein solches Gespräch bedeutete aber gleichzeitig einen Informationsfluss an die Öffentlichkeit. Der Beantwortung von Pressefragen stehe nach einem solchen Gespräch nichts mehr entgegen. Der CSU-Vorsitzende aüßerte Unverständnis, warum das Thema jedoch nicht auf der Tagesordnung der gestrigen Stadtratssitzung gestanden habe. Alfred Schneid ergänzte: „So entsteht der Eindruck, dass schon alles hinter den Kulissen festgezurrt worden ist. Das ist fatal.“ Es habe sich jedoch aus seiner Sicht bislang ja nur ein „Meinungsbild“ abgezeichnet.

Welche Pläne gibt es im Wertinger Rathaus?

Popp sprach außerdem noch davon, dass ihm von Wertinger Bürgern Fragen über Umbaumaßnahmen im Rathaus und Erweiterungspläne für das Seniorenzentrum gestellt würden. Dazu habe der Stadtrat von der Verwaltung noch nichts erfahren. Lehmeier gab Auskunft: Im Rathaus seien tatsächlich Baumaßnahmen geplant – für das Bauamt müssten aufgrund von Platzmangel zwei Schreibtischplätze geschaffen werden. Dazu sei ein kleiner Ausbau in Trockenbauweise notwendig, informierte unsere Zeitung Geschäftsführer Dieter Nägele. Für das Seniorenzentrum St. Klara gebe es dagegen keine Erweiterungspläne. Der Direktor Günther Schneider habe lediglich über den Anbau eines Wintergartens nachgedacht, konkrete Ziele und Pläne gebe es nicht.

Testen Sie selbst: Wer selber herausfinden will, welche Möglichkeiten sein Zugang bietet, kann das unter telekom.de/schneller, m-net.de und zuhauseplus.vodafone.de/verfuegbarkeitspruefung selbst tun. Einfach dort die eigene Adresse suchen und die angebotenen Vertragsoptionen vergleichen.

Themen Folgen