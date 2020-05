Wie viele Storchenkinder sind im Nest?

Plus Die Tiere auf der Wertinger Martinskirche haben Nachwuchs. Warum ein Vogel ein Zugereister ist und die Stadt nur für einen der beiden Türme zuständig ist

Der ehemalige Umweltreferent Ludwig Klingler steht auf dem Parkplatz hinter der Martinskirche und beobachtet durch sein Fernglas das Storchennest hoch oben auf dem Turm der Martinskirche. Der Hobby-Ornithologe will wissen, ob es auch in diesem Jahr bei den Störchen Nachwuchs gibt. Ihn interessiert, wie viele kleine Störche bereits geschlüpft sind, wie der allgemeine Zustand des Storchennestes ist und woher die Altvögel kommen.

„Ich sehe schon ein Köpfchen“, ruft Ludwig Klingler erfreut. „Deutlich kann ich auch den kleinen schwarzen Schnabel eines Jungvogels erkennen“, sagt er und meint: „Er ist noch sehr klein und vielleicht eine Woche alt.“ Der erfahrene Vogelkundler hält geduldig weiter Ausschau, bis er noch ein zweites Junges erkennen kann. „Ob noch weitere kleine Störche im Nest sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, sagt er.

Für die Pflege des Storchennestes ist die Stadt Wertingen zuständig

Klingler ist zusammen mit seiner Nachfolgerin, der neuen Umweltreferentin Hertha Stauch, zur Martinskirche gekommen. Stauch informiert sich, was bei der Pflege des Storchennestes zu beachten ist. Für die Pflege des Storchennestes ist die Stadt Wertingen und damit das Umweltreferat zuständig. Die Erklärung dafür, warum in Wertingen die Stadt für einen Kirchturm zuständig ist, liefert Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, der zufällig mit seiner Katze Mariele vorbeikommt. „Der rechte Glockenturm gehört der Kirche, und der linke Turm gehört der Stadt“, sagt er.

Stauch setzt sich, wie ihr Vorgänger, dafür ein, „dass sich die Störche auch weiterhin in Wertingen wohlfühlen“. Sie verbindet mit den Störchen schöne Erinnerungen an ihre Kindheit. Ihr Elternhaus liegt unweit der Kirche, und so habe sie von klein auf jeden Morgen vom Fenster ihres Kinderzimmers das Storchennest gesehen. „Ich bin mit dem Geklapper der Störche aufgewachsen“, sagt sie.

Auch Anwohner und Passanten bleiben, mit dem gebotenen Abstand, stehen. Sie wollen von Klingler wissen, „wie viele Störche sind in diesem Jahr im Nest?“ Sie zeigen sich ebenfalls erfreut über den Nachwuchs und berichten, dass es in Wertingen auch eine Zeit ohne Störche gegeben habe. Nach der Entwässerung von Feuchtgebieten im Donauried und im Zusamtal, Ende der sechziger Jahre, und der Flurbereinigung seien die Störche nicht mehr wiedergekommen. Seitdem blieb das Storchennest über viele Jahre verwaist. „Die Störche haben hier nicht genug Futter gefunden,“ sagt Stauch. Vor fünfzehn Jahren gab es intensive Bemühungen, um die Störche wieder anzusiedeln. „Im Wertinger Ried wurden vierzehn Hektar Land renaturiert und in Biotope verwandelt“, berichtet Klingler, „und an der Zusam hat das Wasserwirtschaftsamt das Zusamufer ausgeweitet.“ Gleichzeitig sollte den Störchen das Nisten auf dem Turm der Martinskirche erleichtert werden. Da Störche nur auf ein bereits vorhandenes Nest bauen, „hat meine Frau, Karin Klingler, aus Weiden eine Nestunterlage geflochten“, erinnert sich Klingler. „Diesen Weidenring haben wir auf den bereits vorhandenen Metallring gesetzt. Seitdem haben wir in Wertingen wieder Störche“, sagt er.

Bei Staunässe droht der Storchennachwuchs zu unterkühlen

Im Sommer, wenn die Störche wieder ausgeflogen sind, wird das Nest gesäubert und gerichtet. Sollte das Nest zu ausladend gebaut sein, wird es begrenzt. „Wir haben dort droben auch schon Plastiktüten gefunden“, beklagt Klingler. Diese können das Nest abdichten, was bei Regen zu Staunässe führe. Nässe sei besonders für Jungvögel problematisch, so Klingler. Bei Staunässe droht der Storchennachwuchs zu unterkühlen.

Bei der Säuberungsaktion finden die freiwilligen Helfer im Zinnenrundgang alles, was der Storch so von sich gibt, wie Äste, Tierkot „Gewölle“ von Maulwürfen und Mäusen. Klingler sagt: „ Zum Glück helfen uns die Feuerwehr und die engagierten Bergsteiger Markus Eser und Johannes Strodl bei dieser schwierigen und sehr geruchsintensiven Arbeit.“

„Hoffentlich überleben die frisch geschlüpften Jungstörche die Eisheiligen“, gibt er zu bedenken und hat dabei weiter den Horst im Blick. Er sieht einen Altstorch im Nest stehen, während sich der andere Storch zur Nahrungssuche aufmacht. Klingler bemerkt, dass einer der Störche beringt ist. Da in Wertingen Störche nicht beringt werden, „muss dieser Storch ein Zugereister sein“, sagt er.

