vor 18 Min.

Wie wäre es mit Veilchen auf dem Kuchen?

Zu den ersten Frühjahrsblühern im Garten gehören die Veilchen. Sie verbreiten nicht nur einen zarten Duft sondern schmecken auch in Kuchen und Salat.

Plus Martina Tenschert aus Zusamaltheim und Elisabeth Ullmann aus Wertingen sind im Zuckerguss-Heft vertreten

Von Brigitte Bunk

Das neue Zuckerguss-Magazin ist da. Als wir deshalb mit Martina Tenschert telefoniert haben, saß sie gerade mit ihrer Nachbarin an einem windstillen Örtchen in der Sonne. Hätte sie vorher gewusst, welche Nachricht wir für sie hatten, hätte die Zusamaltheimerin womöglich zur Feier des Tages ihren Limettenkranz gebacken. Denn sie backt gerne.

Martina Tenschert Bild: Dominik Bunk (Archiv)

Nicht nur für die eigene Familie, auch für Nachbarn und Freunde. Und das Rezept, das die 47-Jährige an die Zuckerguss-Redaktion geschickt hatte, hat seinen Platz im Magazin gefunden. Warum sie gerade das ausgewählt hat, erklärt die Hobbybäckerin sogleich: „Der Limettenkranz ist fruchtig und frisch, ein leichtes Gebäck, das zum Frühling passt. Es muss nicht immer eine Torte sein.“ Zum sechsten Mal wurde ihr Vorschlag nun abgedruckt. Und wieder hat sie sich total gefreut, denn selbstverständlich ist es für sie nicht.

Wertingerin freut sich, dass ihr Rezept überzeugt hat

Auch Elisabeth Ullmann gefällt es, dass wieder eines ihrer Rezepte die Zuckerguss-Redaktion überzeugt hat. „Ich kaufe das Magazin, seit es rauskommt“, erklärt sie. Irgendwann dachte die Wertingerin dann: „Ich kenne so viele gute Rezepte, da schick ich auch was ein.“

Diesmal haben ihre Veilchenschnitten es geschafft und sie sagt, in Erinnerung daran, als ihre Gäste den Kuchen erstmals gesehen haben: „Der Clou daran ist, ich dekoriere die mit richtigen Veilchen aus dem Garten, die kann man sogar essen.“ So mancher fragt erst einmal nach, ob die nicht nur zur Dekoration da liegen. Auch kandierte Veilchen schmecken prima, weiß sie, selbst gemacht oder aus dem Feinkostgeschäft. Wer die Schnitten nachbacken will, hier ist das Rezept für Veilchenschnitten:

Elisabeth Ullmann Bild: Ullmann

Rezept für die Veilchenschnitten

Eine Packung Vanillepuddingpulver, 140 Gramm Zucker, 500 Milliliter Milch, vier Eier, vier Esslöffel Wasser, 75 Gramm Mehl, 75 Gramm Speisestärke, ein Teelöffel Backpulver, vier Blatt Gelatine, 250 Milliter Sahne, eine Packung Vanillezucker, 250 Gramm Puderzucker, ein Eiweiß, drei Esslöffel Zitronensaft, kandierte Veilchenblüten oder im Frühling Veilchen vom Garten

Pudding wie gewohnt kochen und unter Folie erkalten lassen (40 Gramm Zucker zugeben). Den Elektroherd auf 200 Grad Celsius vorheizen. Eier, Wasser und 100 Gramm Zucker schaumig rühren, Mehl, Stärke und Backpulver dazugeben und schaumig rühren. Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und zehn Minuten backen. Biskuit stürzen, kalt werden lassen und in der Mitte durchschneiden, damit zwei Hälften entstehen. Gelatine auflösen und unter den Pudding rühren. Vanillezucker in die Sahne geben und steif schlagen und dann unter die Puddingmasse rühren.

Creme auf den Boden streichen und die andere Hälfte des Biskuits drauflegen. Nun den Puderzucker mit Eiweiß und Zitronensaft zu einem glatten Teig verrühren. Den Kuchen in vier mal vier Zentimeter große Stücke schneiden, auf jedes Stück die Glasur geben und in die Mitte ein kandiertes Veilchen legen. Im Frühjahr ist es besonders schön, die Schnitten mit frischen Veilchen zu garnieren. Wer mag, kann noch etwas vom Zuckerguss auf die Seite nehmen und lila Speisefarbe einrühren und mit dem Spritzbeutel lila Streifen auf die Teilchen sprühen.

Lust auf neue Rezeptideen?

Die „Zuckerguss“-Frühlingsausgabe Nummer 23 enthält auf 80 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

unserer Leserinnen und Leser. Kaffee-Käsekuchen, Limettenkranz oder Veilchenschnitten – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen.

oder – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen. Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt’s auch ein Spezialkapitel mit Tipps, Tricks und Rezepten rund um das Thema Kaffee. Zudem gibt es in dieser Ausgabe auch Alternativen zu klassischen Kaffeegetränken und Ideen für österliche Upcycling-Projekte.

Verkaufsstellen Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline: 0821/777- 44 44.

Lesen Sie auch:

Themen folgen