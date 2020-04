09.04.2020

Wie wichtig ein Einkaufs- und Lieferservice für Betroffene ist

Josef geht zweimal in der Woche einkaufen und liefert kostenlos die Waren an die Haustür von Menschen, die während der Corona-Pandemie nicht einkaufen gehen können. Bestellt kann dieser kostenlose Einkaufs- und Lieferservice im Mehrgenerationenhaus.

Wer zur Risikogruppe gehört oder sich in Quarantäne befindet, ist oft auf Hilfe angewiesen

Von Ulrike Walburg

Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe trägt durch schwere Zeiten. Wer zur Risikogruppe gehört, erkrankt ist oder vorsichtshalber für zwei Wochen in Quarantäne geschickt wird, spürt deutlich, wie wichtig Zusammenhalt ist. Wer zu Hause bleiben muss und nicht einkaufen gehen kann, ist dringend auf Hilfe angewiesen. Der direkte Einkauf ist für diese Menschen unmöglich.

Hilfe kann von Freunden und Nachbarn kommen. Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen bietet einen Einkaufs- und Lieferservice an. „Wir bieten diesen Dienst allerdings nur unseren Mitgliedern an“, sagt Christine Steimer. Oft finden Betroffene Hilfe in ihren Familien. Doch nicht immer ist das möglich, beobachtet Joachim Keil vom Arbeiter-Samariter-Bund im Mehrgenerationenhaus in Wertingen. „Wenn die Familie nicht in der Gegend wohnt, sind Betroffene zunächst ratlos“, beobachtet der Geschäftsführer.

Dann „müssen andere Strukturen geschaffen werden, damit Menschen unabhängige Hilfe bekommen“, sagt Keil. „In der Krise müssen wir zusammenstehen und zusammenhalten.“ Er plädiert für eine deutliche Verbesserung und Aufwertung der sozialen und pflegenden Berufe. „Das betrifft nicht nur uns, sondern auch die Rettungsdienste, die Pflegedienste und die Hilfsorganisationen“, sagt er und fordert nicht nur höheres Ansehen, sondern auch eine finanzielle Aufwertung.

Zeitgleich mit dem Ausruf der Ausgangsbeschränkung vor zwei Wochen weitet das Mehrgenerationenhaus den bestehenden Einkaufs- und Lieferservice aus. Personen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, aus gesundheitlichen Gründen nicht einkaufen können, zur Risikogruppe gehören oder sich aktuell in Quarantäne befinden, erhalten kostenlosen Einkaufs- und Lieferservice.

Josef Jäckle aus Buttenwiesen arbeitet im Mehrgenerationenhaus als Hausnotruftechniker. In der aktuellen Situation übernimmt er diesen Einkaufs- und Lieferservice. Er nimmt Bestellungen entgegen und geht zweimal in der Woche einkaufen. „Wir haben eine vordefinierte Liste erstellt, mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs“, berichtet er. Auf dieser Einkaufsliste stehen Artikel wie Brot, Butter, Käse, Eier, Mehl, Salat, Obst und Gemüse und wichtige Dinge wie Toilettenpapier, Taschentücher und Küchentücher. Die Kunden wählen von den vorgeschlagenen Produkten aus und bestellen telefonisch oder per Mail im Mehrgenerationenhaus. „Besondere Markenwünsche berücksichtigen wir nicht, aber man kann zwischen fettarmer Milch und Milch mit 3,5 Prozent Fettanteil wählen“, sagt Jäckle. Am Dienstag und am Freitag geht er zum Einkaufen. „Dabei achte ich auf die Hygienevorschriften, halte Abstand, wasche und desinfiziere meine Hände“, sagt er. In der Karwoche verschiebt sich wegen des Feiertags der Lieferservice. Statt am Freitag stellt Jäckle in dieser Woche bereits am Donnerstag die mit Lebensmitteln gefüllten Papiertaschen vor die Tür der Kunden. „Mehrzweckbehälter müsste ich desinfizieren“, sagt er und begründet damit den Gebrauch der Papiertüten. „Der Einkauf geht relativ kontaktlos“, sagt er und berichtet, wie der Dienst funktioniert. Unter Einhaltung der Abstandsregeln unterzeichnen die Kunden den Erhalt der Waren.

Gezahlt wird einmal im Monat per Lastschrifteinzug. Die Kunden erteilen dafür die Genehmigung und das Mehrgenerationenhaus streckt zunächst die Kosten vor „Wir gehen in Vorleistung“, sagt Keil. „Der Einkaufs- und Lieferservice ist kostenlos“, sagt er. Diese Leistung muss nicht bezahlt werden. „Ich schaue in den kurzen Momenten der Lebensmittelabgabe in dankbare und lachende Gesichter. Ich kann mit dem Lieferservice helfen und mache es gerne“, sagt Jäckle.

