17.12.2019

Wieder Adventsmarkt im Kunstkanal

Viele Besonderheiten am Sonntag

Bereits zum neunten Mal lädt der Kunstkanal zu einem Christkindlmarkt ein, der am Sonntag, 22. Dezember, stattfindet. Die Veranstaltung, die in den letzten Jahren zu einem wahren Geheimtipp geworden ist, erfreut sich nicht nur bei der stetig wachsenden Zahl von Besuchern, sondern auch bei den Ausstellern großer Beliebtheit.

So werden neben den beliebten Ständen mit feinen Honigprodukten, vielfältigen Papier- und Holzarbeiten, Schmuck und Naturseifen diesmal auch Filzkunst und Keramik Platz in den Atelierräumen finden. Auch filigranes Porzellan und schillerndes Glas warten neben weiteren kunsthandwerklichen Dingen auf Abnehmer. Wer sich bei dem breit gefächerten Angebot nicht sofort entscheiden kann, hat natürlich die Möglichkeit, im Café-Zimmer bei Punsch und Glühwein zu überlegen. Wenn der Einkauf dann doch größer als gedacht geworden ist, findet sich auch ein Stand mit einzigartigen Taschen aus Kaffeetüten, in denen alles sicher nach Hause transportiert werden kann.

Traditionell beginnt der Markt um 14 Uhr mit einem Schattentheater. In diesem Jahr steht die Geschichte „Vater Martin“ nach Leo Tolstoi auf dem Programm. Anschließend kann bis 18 Uhr gemütlich geschlendert, geschaut, gekauft und geplaudert werden. Ein Tipp zum Schluss: Falls noch Platz in der Tasche ist, findet sich im „Offenen Bücherregal“ sicher noch eine passende Lektüre für die Feiertage. (pm)

Am Sonntag, 22. Dezember, 14 bis 18 Uhr im Kunstkanal Wertingen in der Kanalstraße.