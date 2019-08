21:46 Uhr

Willkommen in der Zusam-Strandbar in Wertingen auf dem Stadtfest!

Seit Freitagabend geht es rund in Wertingen. Die Innenstadt vom Thürheimer Tor bis zur Zusaminsel wird zur Partymeile, in der sich Tausende drängen. Was man dort erleben kann

Von Hertha Stauch

Na, wenn das kein Grund ist, das Wertinger Stadtfest zu besuchen! Unter den Massen, die sich schon gestern Abend zum Auftakt des Wochenend-Events in der Innenstadt drängen, finden sich jede Menge hübsche Mädels. Ganz in Weiß die beachtenswerten Damen, die es sich gleich zu Beginn in der Handball-Bar bei süffigen Cocktails bequem machen. „Das ist Zufall, dass wir alle weiß gekleidet sind“, beteuern sie.

Gerade noch donnern die Böller der Wertinger Schützen – diesmal übrigens hoch oben vom Balkon der Familie Baatz am Marktplatz – und schon füllen sich die Straßen, sind Plätze und Tische besetzt, stehen die Schlangen vor den Streetfood-Wagen und Essens-Ständen.Tausende von Besuchern können es kaum erwarten, bis der ökumenische Segen zur Eröffnung gespendet ist, bis Bürgermeister Willy Lehmeier das erste Fass Bier angezapft hat und mit seinen Stadtrats- und Rathauskollegen auf ein erstes Prosit anstößt. Schon heizen die feschen Burschen von „Meine Lieblingsband“ auf der Marktplatz-Bühne die Stimmung an.

Essen gibt es in Hülle und Fülle

Vom Thürheimer Tor bis zum Zusamkreisel füllt sich das Städtchen im Nu, Bar an Bar reiht sich in der Hauptstraße. Essen gibt es in Hülle und Fülle, der Duft von „Rustico-Burgern“, von Feuerwurst, von Zimt-Zucker-Crépes oder Mandeln und Nüssen macht Appetit. Frische Forellen brutzeln verführerisch wie immer am Stand der TSV-Fußballabteilung, wo diesmal auch Fischburger zu haben sind. Und natürlich Getränke – Erfrischungen jeglicher Art vom süffigen Cocktail bis zum schäumenden Bier oder fruchtigen Saft. Eine, die am laufenden Band ausschenkt, ist Justina Werner, Schwiegertochter des Wertinger Gastronomen Franz Weber. Sie feiert samt ihrer rabenschwarzen Wohnwagen-Bar Premiere auf dem Stadtfest.

Tolle Strandbar auf der Insel

Über die Hauptstraße zieht sich die Partymeile bis zur Zusaminsel, die diesmal eine Überraschung nach der anderen bietet – vom Kinderkarussell über eine Tanzbühne bis zur tollen Zusam-Strandbar, die keine Wünsche offen lässt. Dort schenkt die Pfarrjugend aus. Die jungen Leute haben sich bisher auf den Stadtfesten ums Kinderprogramm gekümmert, diesmal sind sie in Feierlaune.

Stadtfest ist bis Sonntagabend. Am Sonntag um 10 Uhr Freiluft-Gottesdienst, ab 11 Uhr Kinderdisco, ab 14 Uhr Programm mit der Feuerwehr.

