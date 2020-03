Willy Lehmeier bewährt sich „solo“ – 89,9 Prozent der Wertinger bestätigen ihn im Amt

Plus Nach 18 Jahren im Chefsessel gab es das erste Mal keinen Gegenkandidaten.

Die große Frage vor der Wahl war: Wie würde sich Willy Lehmeier „solo“ machen, in einer Wahl ohne Gegenkandidaten? Nun steht das Ergebnis fest: 89,9 Prozent der Wertinger haben dem alteingesessenen Rathauschef ihre Stimme gegeben. In den Worten des Bürgermeisters: „Ein super Ergebnis, das passt.“

Das Ergebnis steht für sich allein, diese Wahl Lehmeiers lief unter völlig anderen Vorzeichen ab als seine drei Wahlen zuvor. Fest steht, dass der 57-Jährige in der Zusamstadt großen Rückhalt genießt. Die späte „Feuerprobe“, bei der Wahl ausschließlich auf die eigene Person beschränkt zu sein, hat Lehmeier bestanden. Die damals sensationelle Wahl gegen seinen Vorgänger Dietrich Riesebeck im Jahr 2002 stand ganz unter den Vorzeichen einer möglichen Wertinger Moschee. Lehmeier entschied die Wahl für sich, nahm im Chefsessel Platz und verteidigte diesen 2008 gegen seine beiden Herausforderer Peter Seefried (BIW) und Bruno Hempel (FDP) furios mit 77,76 Prozent der Stimmen. In der Wahl 2014 gegen Sven Rosenberg (BIW) und Johannes Strodl (SPD) war sein Rückhalt mit knapp 70 Prozent der Wählerstimmen immer noch sehr gut.

Lehmeier freut sich über den Rückhalt in Wertingen

Die nun absolvierte Wahl erinnerte an eine Pflichtübung in Wertingen – zumindest im Hinblick auf das höchste Amt der Stadt. Mit Wahlkampf musste sich der Bürgermeister nach 18 absolvierten Jahren im Amt nicht mehr abgeben, sondern absolvierte in den Sitzungen und auf öffentlichen Veranstaltungen – meistens routiniert – seine Politik der geordneten Stadtentwicklung.Ein Gegenkandidat habe ihm im Rückblick gefehlt, sagte Lehmeier unserer Zeitung. „Es ist wie beim 100-Meter-Lauf – ohne einen Kontrahenten fällt es schwer, alles zu geben.“

Trotz der in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Umstände, unter denen seine dritte Wiederwahl abgelaufen ist, freut sich Lehmeier über die Rückmeldung so vieler Wertinger Bürger. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Dieser eine Tag alle sechs Jahre, an dem man eine direkte Rückmeldung für seine Arbeit bekommt – das ist schon schön.“ (br)

Lesen Sie außerdem: