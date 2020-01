Wir alle tragen Verantwortung

Der „Grüne Knopf“ zeichnet nachhaltige Kleidung aus. Er ist nur eine Möglichkeit, auf die wir beim Kleidungskauf schauen können.

Ein einziger „Grüner Knopf“ findet sich nach mehrstündiger Suche in Wertingen und im Landkreis Dillingen. Und Modehausbesitzer berichten von Kunden, die nach Papiertüten fragen statt nach dem Ursprung ihrer soeben gekauften Jeans oder Jacke.

Grüne Wälder und blaue Gewässer

Leben wir zwischen grünen Wäldern und blauen Gewässern im Landkreis Dillingen noch so idyllisch, dass uns Nachhaltigkeit bei Kleidung nicht interessiert?

Inhaber von Modehäusern tragen Verantwortung. Zum einen sollen am Ende des Jahres die Zahlen stimmen, sprich möglichst viel Kleidung zu solchen Preisen angeboten werden, dass die Menschen im Landkreis Dillingen diese sich leisten wollen und können. Zum anderen sollten sie sich bewusst machen, dass die Modebranche viel zu Klimaschutz und menschlicheren Produktionsbedingungen beitragen kann und muss. In diese Richtung denkt die Wertingerin Cathrin Schneider. Die 35-Jährige ist Geschäftsfrau und gleichzeitig Mutter eines zweijährigen Sohnes. Damit trägt sie doppelt Verantwortung. Das weiß sie. Ihr liegt viel daran, dass ihr Sohn, wenn er einmal in ihr Alter kommt, noch eine ähnliche Welt mit grünen Wäldern und blauen Gewässern vorfindet. Daher versucht sie, ihrer Verantwortung bei der Auswahl der angebotenen Kleidung gerecht zu werden. Ein gutes Beispiel.

Bewusst Kleidung einkaufen

Wir alle tragen allerdings ebenso Verantwortung, indem wir bewusst Kleidung einkaufen und durch die Nachfrage mit auf das Angebot einwirken.





