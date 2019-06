vor 10 Min.

Wo das Vieh gewogen wurde

Das ehemalige Bocksberger „Woaghäusle“ wurde wiederhergerichtet. Was es dort zu sehen gibt

Eigentlich wollte die Gemeinde das Gebäude in der Bergstraße in Bocksberg abreißen lassen. Doch gegen dieses Vorhaben machte Gemeinderat Ulrich Geh mobil. Auf seine Initiative hin wurde aus dem alten „Woaghäusle“ von 1952 nun ein Schmuckstück und ein Häuschen mit Geschichte.

Schon nach der Eröffnung besuchten Interessierte das restaurierte „Woaghäusle“ an der Bocksberger Bergstraße. Theresa Leippert-Dirr war begeistert, was dort neben der alten historischen Waage dokumentiert wurde. Von ihr selbst stammen auch Bilder, wie sie erzählt. In dem alten „Woaghäusle“ sind zum Beispiel Wiegekarten mit den Namen der Nutzer vorhanden. Die Bocksberger Initiatoren haben sich sehr viel Mühe gemacht, um aus der ehemaligen überdachten Viehwaage ein Schmuckstück zu machen.

Der letzte Eintrag war von Josef Kuchenbaur aus Emersacker mit einem Schwein. Der letzte Wiegemeister war Leonhard Gutmayr. Säuberlich zusammengetragen und dokumentiert sind in verschiedenen Themen die Geschichte vom Orts-und Dorfleben in Bocksberg um 1900. Historisches und Wissenswertes, die Geschichte vom „Woaghäusle“, alte Fotos und Utensilien, Wiegekarten sowie ein Bild vom letzten Wiegemeister Leonhard Gutmayr befinden sich in dem renovierten Häusle.

Das Schmuckstück ist aber die aus dem Jahr 1952 stammende Waage selbst. Für Handel und Gewerbe wie auch für die Vereine ist in dem „Woaghäusle“ ein Platz eingerichtet worden. Die Vereine und Verbände präsentieren sich ab dem Jahr 1880. (fk)

