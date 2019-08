vor 29 Min.

Wo die letzte Reise hingeht

Aufklärung über ein emotionales Thema. Bestatter Jörg Freudensprung informiert in Wertingen. Was er zur Vorsorge empfiehlt

„Wir alle planten zu Lebzeiten unsere Reisen akribisch genau – sei es die Dienst- oder die Urlaubsreise.“ Wenn es aber um unsere letzte Reise ginge, würden wir verkrampfen. Klar, sich frühzeitig mit dem eigenen Tod zu befassen, fiele einem auch nicht leicht und erfordere Mut. Wenn nichts geregelt sei, so der Vorsitzende Hans-Josef Berchtold in seiner Begrüßung, könne dies zu emotionalen und finanziellen Komplikationen unter den Angehörigen führen.

Die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen bemühte sich anlässlich eines Mitgliedertreffens um Aufklärung zum Thema Bestattungsarten. Dazu lud sie den stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Bestatter-Verbands und Geschäftsstellenleiter, Jörg Freudensprung, zu einem Vortrag ein. Zu Beginn erklärte der Referent, dass die Erdbestattung mehr und mehr von der Feuerbestattung verdrängt werde. Bei der Feuerbestattung gäbe es wiederum mehrere Möglichkeiten. Vom Urnengrab mit Grabstein oder -platte bis zur Urnenwand würden viele Varianten angeboten. Andere, auch in Deutschland zugelassene Bestattungsarten sind die See- und die Waldbestattung. Bei der Seebestattung seien in Nord-und Ostseegebieten bestimmte Wasserflächen für die Beisetzung reserviert, in denen keinerlei sonstige Aktivitäten (Fischerei, Wassersport) durchgeführten werden dürfen.

Bei der Waldbestattung handele es sich um einen Wald, welcher zum Friedhof erklärt wird. Die Beisetzung der Urne findet dann in einem „Friedwald“ rund um einen Baum statt.

Wegen des bestehenden Friedhofszwanges in Deutschland seien einige Bestattungsarten nicht zulässig. Dazu zählten die Diamantbestattung, die Almwiesenbestattung, die Felsbestattung, die Luftbestattung sowie die Weltraumbestattung. Auch die Aufbewahrung einer Urne zu Hause sei zwar in den USA gängige Praxis, aber in Deutschland illegal und damit strafbar.

Nun ging der Experte auf die Kosten einer Bestattung ein. Er informierte, dass die Kosten stark variieren können, da es wie bei der Ausstattung eines Pkws nach den individuellen Wünschen der Angehörigen gehe. So setzten sich die Bestattungskosten aus mehreren Komponenten zusammen. Dazu zählen die Kosten für Administration (ärztlicher Leichenschauschein, Gebühren für amtliche Sterbeurkunde), die nach der Friedhofssatzung anfallenden Kosten (Grabnutzungsgebühren), welche lokal völlig unterschiedlich ausfallen, die Kosten für die Trauerfeierlichkeiten (Blumenschmuck, Leichenschmaus, Trauerkleidung, Trauerredner, musikalische Umrahmung, Trauerdrucksachen und Anzeigen) sowie die Kosten für den Bestatter (Überführungskosten, Aufbewahrungsgebühren, Einäscherungskosten sowie die Sarg- oder Urnenkosten). Im Durchschnitt würde eine Bestattung heute auf etwa 4500 Euro kommen. Die Preise würden jedoch regional und je nach Ausstattung stark schwanken. Das Einholen eines Angebotes wurde vom Referenten dringend empfohlen.

Zum Schluss empfahl Freudensprung den Abschluss eines Bestattungsvorsorgevertrages. Dieser sichere die Selbstbestimmung der gewünschten Bestattung nach Art und Umfang ab und erleichtere so den Angehörigen die vielen Entscheidungen, welche im Todesfall rasch gefällt werden müssten. Ebenso plädierte er für eine finanzielle Absicherung als Vorsorge, entweder über ein Treuhandkonto oder über eine Sterbegeldversicherung. Mit großem Applaus wurde Jörg Freudensprung nach seinem Vortrag von den zahlreichen Veranstaltungsbesuchern bedacht. (pm)

