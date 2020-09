vor 34 Min.

Wohin mit dem alten Handy?

Die Faire Stadt Wertingen hat Ideen, um bei diesem Alltagsproblem zu helfen

Wer kennt das nicht? Kaum hat man sich an das Handy gewöhnt, laufen bestimmte Apps oder Anwendungen nicht mehr darauf. So liegen allein in Deutschland geschätzt über 80 Millionen alte Handys nutzlos herum. Handys sind jedoch wahre Schatzkisten. Sie enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Kupfer, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist.

Daher ist es umso wichtiger, dass Handys nicht in der Schublade verschwinden, sondern einer Wiederverwertung zugeführt werden. Dies wollen die Faire Stadt Wertingen, die vier fairen Schulen und der Wertinger Weltladen unterstützen. Alle Handys werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung weiter verwendet. Technisch umgesetzt wird dies in einem Projekt von „Mission Eine Welt“ von der Evangelischen Landeskirche in Bayern und dem „Eine Welt Netzwerk Bayern“ (www.handyaktion-bayern.de).

Bis Advent werden im Bürgerbüro im Alten Amtsgericht und im Wertinger Weltladen alte Handys inclusive Kabel gesammelt. Gemeinsam mit Bürgermeister Willy Lehmeier wurde kürzlich auf dem Wertinger Wochenmarkt die Sammelaktion gestartet. Mit dabei waren Schüler einer 10. Klasse der Wertinger Mittelschule und Schülerinnen vom Gymnasium zusammen mit ihren Lehrkräften Martina Baur und Sandra Ritter. Die Schüler können ihre alten Handys in den jeweiligen Schulen abgeben. (steg)

