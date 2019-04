25.04.2019

ASB in Wertingen und Regens Wagner in Dillingen wollen zukünftig an einem Strang ziehen und die Wohnraumberatung im Landkreis Dillingen gemeinsam durchführen: (von links) Gesamtleiter der Regens Wagner in Dillingen, Stefan Leser, die Wohnraumberaterinnen Ursula Mittring (Regens Wagner) und Nina Heyduck (ASB) sowie Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier.

Heute bietet der Arbeiter-Samariter-Bund die erste Sprechstunde dazu in Wertingen an. Im Landkreis Dillingen arbeiteten die Mitarbeiter eng mit Regens Wagner zusammen

Den ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) und Regens Wagner Dillingen bringt man häufig mit Behinderung, Gebrechen und Krankheit in Verbindung. Dass das so nicht ganz zutrifft, macht Stefan Leser, Gesamtleiter von Regens Wagner in Dillingen klar: „Unsere Dienste gehen weit darüber hinaus, unsere Angebote umfassen unter anderem noch Kindergarten und Kinderhort, Physiobehandlungen oder pädagogische Therapiepraxen sowie Wohnraumberatung für alle.“ Ursula Mittring von Regens Wagner baute vor mehr als zwei Jahren nach fundierter Schulung die Beratung zum Thema Wohnraum auf und machte die Erfahrung, „dass der Bedarf hierfür nicht zuletzt auch unter der Entwicklung des demografischen Wandels stetig gewachsen ist“. Speziell dem Thema „Wohnraumberatung“ hat sich nun auch der ASB in Wertingen zugewandt. Zukünftig will man gemeinsam mit Regens Wagner in Dillingen dieses Angebot auch auf Wertingen ausweiten. Nina Heyduck vom ASB Regionalverband Dillingen-Donau-Ries hat ihr Büro im Wertinger Mehrgenerationenhaus. „Ich habe mich zu diesem Thema zertifizieren lassen, Schwerpunkt ist unter anderem barrierefreies Leben und zukünftige Wohnformen.“ Nach der Schulung zur Wohnraumberaterin verfolgt Nina Heyduck nun gemeinsam mit Ursula Mittring das Ziel, den Menschen trotz Veränderungen ein gutes Leben in den eigenen vier Wänden aufzuzeigen.

Mittring erklärt, was man sich unter einer Beratung über den privaten Wohnraum vorstellen kann: „Jeder will in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben, auch wenn sich Lebensumstände verändern.“ Sie zählt viele Punkte auf, die ein eigenständiges Leben in der Wohnung oder im Haus ermöglichen, auch wenn man alt ist, kleine Kinder im Haus sind oder ein Unfall einen zwingt, das Lebensumfeld anders zu gestalten. „Wir kommen ins Haus und weisen die Bewohner direkt vor Ort auf meist kleine Maßnahmen hin, die für den Alltag aber eine große Wirkung haben.“ Im Bad können Haltegriffe helfen oder das Umstellen von Schränken und Wäschekörben viel Platz schaffen.

Zu mehr Sicherheit verhelfe zum Beispiel auch eine Abschaltautomatik für den Wasserkocher in der Küche. Ist ein Umbau in Bad oder Küche sinnvoll, zeigt die Beraterin Möglichkeiten auf, an Fördergelder zu gelangen oder kostengünstige Kredite bei der KfW zu erhalten. „Wir sprechen mit den Kostenträgern und geben viele Tipps“, versichert Mittring.

Laut Nina Heyduck zeigen sie zum Beispiel auf, dass Stolperfallen wie rutschende Teppiche oder im Weg liegende Kabel zu verändern oder zu vermeiden sind. Eine von vielen Möglichkeiten, die zu mehr Sicherheit und Komfort im Alltag führen, seien beispielsweise auch ein Türspion und eine Gegensprechanlage. Heyduck verweist hier unter anderem auf das Notrufsystem des ASB, das für den Fall der Fälle rund um die Uhr erreichbar ist.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßte das neue Angebot in der Zusamstadt: „Hier stehen Hilfe und Unterstützung für viele Lebensbereiche im Fokus, um so wichtiger ist es, dieses Angebot den Menschen näher zu bringen.“ Das Stadtoberhaupt ist sich mit Mittring und Heyduck einig, „Bedarf ist sicher vorhanden.“

Lehmeier schlägt vor, durch Aktionstagen den Kontakt zu bereits etablierten sozialen Einrichtungen zu intensivieren. Öffentlichkeitsarbeit helfe, die Menschen über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu informieren. (pm)

finden jeden letzten Donnerstag im Monat im Wertinger Mehrgenerationenhaus (Fritz-Sauter-Straße 10) statt. Die erste Sprechstunde zum Thema Wohnraumberatung wird am heutigen Donnerstag, 25. April in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr abgehalten.

