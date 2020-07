vor 53 Min.

Wollen die Wortelstettener mehr Windräder?

Gemeinderäte haben eine Befragung durchgeführt

Der interkommunale Bürgerwindpark, den die Firma GP Joule am Rohrholz plant, wird am kommenden Montag, 27. Juli, ab 19 Uhr wieder Thema der Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus in Unterthürheim sein. Dann entscheidet das Gremium, ob Buttenwiesen ebenso wie Ehingen und Kühlenthal dem notwendigen Aufstellungsbeschluss zustimmt, um den Flächennutzungsplan zu ändern und eine Sondergebietsfläche Wind auszuweisen. In der Sitzung Anfang Juli wurde die Entscheidung vertagt (wir berichteten).

Die Ratsmitglieder trafen sich bei GP Joule, um auch mit den neu gewählten Gemeindevertretern in Ruhe über sämtliche Details diskutieren zu können. Die Wortelstettener Räte haben die Zeit genutzt, um eine weitere Frage abzuklären. Denn Anfang Juli waren Zweifel aufgekommen, ob die Wortelstettener Bürger dieses Projekt tatsächlich ablehnen, wie die dort heimischen Ratsmitglieder Karl-Heinz Rathgeb und Werner Kleine-Brockhoff betonen. Oder eben nicht, was Daniel Uhl folgerte, weil bei seinen Hausbesuchen während seiner Kandidatur für den Gemeinderat kaum einer dieses Thema ansprach.

Werner Kleine-Brockhoff erläutert, dass die drei Ratsmitglieder deshalb einen Bürgerbrief herausgegeben haben. Kleine-Brockhoff betont: „Wir haben sachlich informiert.“ Dann sind sie von Haus zu Haus gegangen, haben denen, die sie angetroffen haben, kleine Zettel gegeben, sie gebeten, in die Wohnung zu gehen, also anonym abzustimmen und ja, nein oder egal darauf zu schreiben. Wie sie eben zum geplanten Projekt stehen. Die Zettel falteten sie zusammen und steckten sie in die mitgebrachte Urne, die im Beisein des früheren Zweiten Bürgermeisters Christian Knapp im Hurgaclubheim in Unterthürheim geöffnet wurde. Nun hoffen sie, dass alle Mitglieder des Gremiums dieses Ergebnis in ihre Überlegungen, wie sie entscheiden, mit einfließen lassen.

Heraus kam: 611 Wahlberechtigte wohnen insgesamt in Wortelstetten, 16- und 17-Jährige wurden ebenfalls einbezogen, das sind 14 Heranwachsende. Befragt werden konnten 516, das sind 83 Prozent. Das Ergebnis: 100 stimmten dafür, dass Buttenwiesen sich am interkommunalen Windpark beteiligen soll. 348 dagegen, 64 Bürgern ist es egal und vier wollten sich nicht äußern. (bbk)

