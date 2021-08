Wie kam es zum schweren Unfall eines Pedelec-Fahrers in Wortelstetten?

Der Fahrer eines Pedelecs ist am Samstagmorgen in Wortelstetten schwer gestürzt. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Wertinger Polizei am Samstag um 10.45 Uhr ereignet. Der 66-Jährige fuhr auf seinem E-Bike gerade von einem Werkstattgelände in der Ehinger Straße in Wortelstetten in Richtung Ortsmitte. Beim Einfahren auf die Straße stürzte der Mann so unglücklich von seinem Rad, dass er offenbar mit dem Kopf auf der Bordsteinkante aufschlug.

Der Mann hatte keinen Helm getragen

Der Mann, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, war über längere Zeit bewusstlos und mit musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An seinem „E-Bike“ entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen mit Hinweisen zum näheren Unfallhergang werden gebeten, sich telefonisch unter 08272/9951-0 bei der Polizeistation Wertingen zu melden. (pol)