06.03.2021

Wortelstettener Falkenhorst trauert um Mathias Müller

Der Wortelstettener Schützenverein hat dem Ehrenvorsitzenden einiges zu verdanken

Trauer herrscht beim Schützenverein Falkenhorst Wortelstetten. Deren Ehrenvorsitzender Mathias Müller ist verstorben. Müller war am 1. Januar 1957 in den Schützenverein eingetreten. Nach der Wiedergründung des Vereins am 15. November 1964 wurde er zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Unter seiner Führung wurde im Jahre 1970 das Schützenfest zum 65-jährigen Bestehen des Vereins mit Fahnenweihe gefeiert.

Nachdem am 12. Februar 1978 die Gemeinde Wortelstetten das alte Lagerhaus dem Schützenverein verkauft hatte, wurde dies unter der Führung von Mathias Müller umgebaut und im September 1978 eingeweiht. Das Schützenfest zum 75-jährigen Bestehen im Mai 1980 wurde unter der Regie von Mathias Müller durchgeführt. Nach 18 Jahren als Vorsitzender beendete er am 20. Februar 1983 die ehrenamtliche Tätigkeit und blieb bis 1992 als Beisitzer im Vorstand.

Ende der Achtziger wurde der Wortelstettener zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Zum Ehrenvorsitzenden wurde er 1988 ernannt und blieb bis zu seinem Tod dem Verein treu. Einige Mitglieder können sich noch gut an seinen Wunsch erinnern, den er nach 18 Jahren als Vorsitzender ausgesprochen hat. Er wünschte sich, dass auch in den weiteren Jahren Harmonie zwischen den einzelnen Vorstandsmitgliedern untereinander, aber auch zwischen allen Mitgliedern herrschen soll. Dem kommen alle Mitglieder und Vorstandsmitglieder bis in die heutige Zeit nach. (pm)

