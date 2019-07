vor 44 Min.

Wozu nach Amperpettenbach?

Drei Wertinger Schulen versetzen sich in die Situation von Orangenpflückern

Schulunterricht mal etwas anders erlebten 45 Schüler von drei Fairtrade-Teams des Wertinger Gymnasiums, der Mittelschule und der Anton-Rauch-Realschule. Während einer Exkursion nach Amperpettenbach konnten sie die Welt des Fairen Handels in Bayern hautnah erleben. Dort befindet sich die Bayerische Außenstelle der GEPA Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mit Sitz in Wuppertal.

Martina Baur von der Fairtrade-Gruppe der Mittelschule hatte die Fahrt organisiert. Im Fairhandelshaus Bayern in Amperpettenbach gab es eine Rally durch den Großhandel. Dabei galt es Aufgaben zu lösen, die gut sichtbar in Regalen, an Schautafeln und an einer Weltkarte angebracht waren. Artikel mussten beschrieben und dazu herausgefunden werden, wo diese herkommen. Inhaltsstoffe waren zu definieren, Labels zu vergleichen und vieles andere mehr, was hilfreich ist für einen guten „Verkäufer“. Den Abschluss bildete ein Rezept, zu dem die Jugendlichen die dazu benötigten Waren suchen mussten. Während es für die „alten Hasen“ viel Neues gab, konnten die Schüler, die sich schon längere Zeit in der Fairtrade-Gruppe ihrer Schule engagieren ihr Wissen gut auffrischen. Hinter dem Fairem Handel stecke, dass alle Produzenten den Anspruch haben auf faire Löhne, genügend Nahrung, Schule für ihre Kinder, Bildung und Ausbildung, Kleidung, Medikamente, die Möglichkeit zu einem Arztbesuch und auch auf ausreichenden und menschenwürdigen Wohnraum. Anhand der Herstellung eines Fußballes erfuhren die Schüler und ihre Lehrer, dass die meisten davon, etwa 70 Prozent, in Pakistan hergestellt werden. Viele Kinder müssten dort arbeiten, weil ihre Familien nicht genug zum Leben haben. Obwohl auch dort die Kinderrechte gelten sollten, würden arbeitende Kinder oft hinter Mauern abgesperrt von den Menschen „gehalten“. Wie die etwa gleichaltrigen Schüler erfahren konnten, sei es eine mühsame Arbeit, die Lederbälle zuzuschneiden und sie mit der Hand zusammenzunähen. Ein Junge schaffe täglich etwa zwei bis drei Fußbälle. In unseren Geschäften werden diese teuer verkauft, für die Hersteller bliebe durch den unfairen Handel aber nur ein ganz geringer Lohn übrig. Ebenso sei es bei Markenschuhen. Steine anstelle von echten Orangen mussten die Schüler dann zum Abschluss der interessanten Bildungsfahrt bei einem Spiel einsammeln. Sie konnten sich so in die Situation von Orangenpflückern versetzen. Hier bekamen sie das Gespür dafür, wie schwer 25 Kilo Orangen wiegen, die in der Regel in einem Sammelsack sind, die dann in Kartons oder Kisten für den Verkauf verpackt werden.

Viele Kinder arbeiten auf solchen Plantagen sehr hart. Dazu stehen sie unter ständiger Kontrolle von Aufsehern, die auch vor Prügel und Misshandlungen nicht zurückschreckten, erklärte ihnen die Referentin vom Fairhandelszentrum. Natürlich gehörte zu einem Besuch in der bayerischen Zentrale des Fairen Handels auch Zeit zum Einkaufen dazu. So endete nach einer eineinhalbstündigen Fahrt mit dem Bus ein lehrreicher Tag mit vielen neuen und guten Eindrücken. Wenn das kein Motivationsschub war, sich an den Schulen – und darüber hinaus – weiter für den Fairen Handel einzusetzen. (steg)

