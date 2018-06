vor 35 Min.

Zeit für Begegnung - wie in alten Zeiten

Erna Buhmaier und Gertrud Wallisch (von links) haben schon mal ausprobiert, wie die festliche Tafel nach dem Festgottesdienst zum Patrozinium aussehen könnte. Dazu sind alle herzlich willkommen. Wer will, kann gerne etwas zu dem Essen beitragen. Wichtig ist den beiden Frauen vom Gottmannshofener Pfarrgemeinderat die Möglichkeit, sich an der Festtafel zu begegnen.

An „Mariä Heimsuchung“ hatte Jesu Mutter einst ihre Base Elisabeth besucht. Beide Frauen waren in anderen Umständen. In Gottmannshofen gibt es einen besonderen Segen für Schwangere und eine besondere Einladung für alle.

Von Birgit Alexandra Hassan

Zwei Frauen, die aufeinandertreffen in einer besonderen Zeit ihres Lebens. Beide sind sie schwanger – Maria mit Jesus, ihre Base Elisabeth mit Johannes. Hoch über dem Altar der Gottmannshofener Wallfahrtskirche erzählt ein Deckengemälde von der Begegnung der beiden Frauen. „Mariä Heimsuchung“ heißt das Fest, das an die Zusammenkunft der beiden Frauen erinnert. „Mariä Heimsuchung“ – diesen Namen erhielt einst auch die Wallfahrtskirche Gottmannshofen. Und so wird alljährlich um den 2. Juli herum das Patrozinium – das Hochfest – dieser Kirche gefeiert. Dieses Jahr haben sich Getrud Wallisch und ihr Pfarrgemeinderat dafür etwas Besonderes einfallen lassen. Es soll ein einfaches, offenes Treffen werden, das gleichzeitig Tiefe und Begegnung ermöglicht – ähnlich wie bei Maria und Elisabeth.

Nach der christlich-katholischen Tradition gehört die Begegnung der beiden Frauen zum sogenannten „freudenreichen“ Rosenkranz. Darin beten die Gläubigen unter anderem: „… den du, oh Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast“. Gemeint ist Jesus, den Maria in ihrem Leib getragen hat, als sie ihre Base besuchte. Und „als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib“, steht im Lukasevangelium geschrieben.

Für Gertrud Wallisch wussten die beiden schwangeren Frauen, dass sie gemeinsam einen Weg zu gehen haben. „Es tut gut, sich auszutauschen über die eigenen Ängste, Sorgen, Beschwerlichkeiten, und genauso schön ist es, die Freude zu teilen.“ Diesen Ansatz sieht die Gottmannshofener Pfarrgemeinderatsvorsitzende beim Feiern des Patroziniums, das an diese Begegnung anknüpft. „Begegnung ist immer eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Menschen – etwas Elementares für unser menschliches Leben.“

Gemeinsam mit Erna Buhmaier ist Gertrud Wallisch an diesem Nachmittag in den ehemaligen Garten des Pfarrhauses gekommen. Die beiden Frauen rücken ein paar Tische zusammen, schwingen eine weiße Tischdecke darüber, legen Blumen und Blüten in die Mitte, dazu ein paar farbige Servietten, Teller und Gläser. Sie schauen, wie sie am kommenden Sonntag nach dem Festgottesdienst aussehen könnte, die lange Festtafel. An ihr sollen alle, die offen dafür sind, Platz finden. „Jeder darf kommen, es ist wie bei der Begegnung mit Gott, auch dafür braucht es keine spezielle Einladung“, erzählen die beiden von ihrer Idee, dass jede und jeder etwas zum Essen mitbringt, wozu sich der Einzelne berufen fühlt. Und was möglichst mit den Händen und einer Serviette verzehrt werden kann. „Süß und herzhaft – was das Herz begehrt.“ Den beiden Frauen geht es um das gegenseitige Geben und Nehmen. „Ich bringe etwas von mir ein und empfange etwas von meinem Gegenüber“, beschreibt die 58-jährige Gertrud Wallisch ihre Wunschvorstellung. Dabei beschränke sich die Einladung keineswegs auf die Mitglieder der Gottmannshofener Pfarrgemeinde. „Das, was da ist, wird ganz einfach geteilt.“ Dabei sind sich die beiden Frauen sicher: „Es wird für alle reichen.“

Wichtig ist Gertrud Wallisch und Erna Buhmaier der Gedanke, dass jede und jeder Einzelne irgendwelche Talente besitzt. Damit könnten sich alle in die verschiedenen Gemeinschaften einbringen. Und manchmal brauche es auch die Ehrlichkeit zu sagen, ich kann heute dies oder jenes nicht machen. „Da sein“ ist für die beiden die Basis jeglicher Gemeinschaft.

Und da sein werden am kommenden Sonntag hoffentlich auch viele schwangere Frauen. Die nämlich erhalten während des Gottesdienstes einen besonderen Segen. Erna Buhmaier erinnert sich an diese neun Monate als eine ganz besondere Zeit – „ein eigener Lebensabschnitt im Leben einer Frau“.

Eine Zeit, in der Frauen intensiv mit ihrer Gefühlswelt verbunden seien, so Gertrud Wallisch: „Mit Blick auf dieses Wunder, das in uns wächst, ohne dass wir von außen was dazutun.“ Einen bewussten Segen für diese Zeit zu bekommen, sehen die beiden Frauen als etwas Wichtiges an. Vergangenes Jahr hat Pfarrer Ostermayer erstmals in Gottmannshofen fünf schwangeren Frauen bewusst die Hände zum Segen aufgelegt – umgeben von einer großen Gemeinschaft. „So etwas kann große Kraft geben“, weiß Gertrud Wallisch.

Passend zur Begegnung der beiden biblischen Frauen werden auch zwei Frauen – Carola Bach und Ursula-Maria Echl – bei dem Festgottesdienst die Soli singen. Gemeinsam mit dem Kirchenchor Zusamaltheim unter der Leitung von Elisabeth Dirr und verschiedenen Streichern gestalten sie die Messe musikalisch mit der „Missa brevis in F“ von Joseph Haydn. Los geht’s um 9.30 Uhr.

Speisen, möglichst einfach und handgerecht, können unmittelbar vor dem Festgottesdienst im Pfarrhof abgegeben werden. Nach der Messe ist dann die Tafel mit den Speisen gedeckt – und jede und jeder ist willkommen, auch, wer nichts mitgebracht hat. Für Getränke und Kaffee ist von der Pfarrei gesorgt.

